OpenAI cho rằng Apple đã tìm cách lấy cắp bí mật thương mại thông qua một cựu nhân viên, đồng thời gây sức ép với các nhà cung cấp chung nhằm cản trở kế hoạch thâm nhập thị trường thiết bị kết nối của công ty này.

Đơn kiện được OpenAI nộp hôm 27/11 lên tòa án liên bang tại thành phố San Jose, bang California (Mỹ), trong khuôn khổ vụ kiện Apple khởi xướng hồi tháng 7 nhằm vào OpenAI và hai nhân viên từng làm việc cho hãng công nghệ này.

Đáp lại, người phát ngôn Apple khẳng định vụ kiện tập trung vào việc các nhân viên OpenAI cố tình đánh cắp, truy cập và sử dụng thông tin bí mật, bảo mật của Apple liên quan đến những công nghệ, quy trình và sản phẩm chưa được công bố, chứ không phải việc vô tình lưu giữ thông tin của Apple.

Trước đó, hồi tháng 10/2026, OpenAI cam kết không sử dụng những thông tin mà Apple cho là bí mật thương mại, sau khi thẩm phán nhận định có khả năng rất cao sẽ ban hành lệnh cấm OpenAI sử dụng các thông tin này cho đến khi phiên tòa diễn ra.