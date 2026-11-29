Biểu tượng cửa hàng Apple tại Brussels (Bỉ). Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 27/11, OpenAI đã đệ đơn kiện ngược Apple, cáo buộc nhà sản xuất iPhone có hành vi đánh cắp bí mật thương mại tương tự những cáo buộc mà Apple đưa ra nhằm vào công ty phát triển ChatGPT hồi mùa Hè năm nay.

OpenAI cho rằng Apple đã tìm cách lấy cắp bí mật thương mại thông qua một cựu nhân viên, đồng thời gây sức ép với các nhà cung cấp chung nhằm cản trở kế hoạch thâm nhập thị trường thiết bị kết nối của công ty này.

Người phát ngôn của Apple bác bỏ đơn kiện, gọi đây là "nỗ lực rõ ràng nhằm đánh lạc hướng khỏi nội dung thực chất" trong vụ kiện của hãng.

Đơn kiện được OpenAI nộp hôm 27/11 lên tòa án liên bang tại thành phố San Jose, bang California (Mỹ), trong khuôn khổ vụ kiện Apple khởi xướng hồi tháng 7 nhằm vào OpenAI và hai nhân viên từng làm việc cho hãng công nghệ này.

Hai công ty vốn là đối tác kể từ khi ChatGPT được tích hợp vào các sản phẩm của Apple năm 2024. Tuy nhiên, hai bên đang đứng trước nguy cơ trở thành đối thủ cạnh tranh khi OpenAI hợp tác với hãng thiết kế của Jony Ive, cựu Giám đốc thiết kế nổi tiếng của Apple, để phát triển những thiết bị kết nối đầu tiên dành riêng cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đơn kiện nêu rõ một số nhà cung cấp lo ngại có thể mất các hợp đồng với Apple nên đã chuyển hoặc dời lịch các cuộc họp với OpenAI để tránh bị Apple phát hiện. Một nhà cung cấp đã chuyển hoạt động sản xuất cho OpenAI sang ca đêm, trong khi một đơn vị khác hủy kế hoạch hợp tác do "những lời đe dọa từ Apple".

OpenAI cũng cáo buộc một cựu nhân viên Apple, người từng làm việc tại OpenAI trong 6 tháng trước khi rời đi vào tháng 6 và quay trở lại Apple, đã gửi "hàng chục tài liệu của OpenAI" liên quan đến một sản phẩm mẫu tới các số điện thoại cá nhân. Theo đơn kiện, đến tháng 7, người này còn trình bày kế hoạch của OpenAI với các lãnh đạo cấp cao của Apple theo yêu cầu của hãng.

Đáp lại, người phát ngôn Apple khẳng định vụ kiện tập trung vào việc các nhân viên OpenAI cố tình đánh cắp, truy cập và sử dụng thông tin bí mật, bảo mật của Apple liên quan đến những công nghệ, quy trình và sản phẩm chưa được công bố, chứ không phải việc vô tình lưu giữ thông tin của Apple.

Trước đó, hồi tháng 10/2026, OpenAI cam kết không sử dụng những thông tin mà Apple cho là bí mật thương mại, sau khi thẩm phán nhận định có khả năng rất cao sẽ ban hành lệnh cấm OpenAI sử dụng các thông tin này cho đến khi phiên tòa diễn ra.