Open Fest 2026: Khơi nguồn sáng tạo, tiếp sức khát vọng sinh viên

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội (3/11/1993 - 3/11/2026); chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ThS. Thiều Cẩm Sơn, Bí thư Đoàn trường Đại học Mở Hà Nội nhấn mạnh, Open Fest là không gian mở, năng động và sáng tạo, nơi sinh viên được trải nghiệm tinh thần “kết nối và lan tỏa”. Qua từng năm, chương trình không ngừng đổi mới nội dung, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa, tinh thần của sinh viên.

ThS. Thiều Cẩm Sơn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội khai mạc ngày hội. Ảnh: Trung Kiên

Năm nay, ngày hội mang đến nhiều hoạt động phong phú như: Cuộc thi nhảy Flashmob, teambuilding, hội thi văn nghệ “Rooted to create”, đêm nhạc EDM, cùng các hoạt động giao lưu, trải nghiệm; vòng chung kết cuộc thi “Học viên, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - HOU.SV.STARTUP 2026”.

PGS.TS. Dương Thăng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội khẳng định, Open Fest góp phần thể hiện bản sắc sinh viên HOU: Năng động, sáng tạo, hội nhập và sẵn sàng đón nhận cái mới. Thông qua các hoạt động, sinh viên có thêm cơ hội phát triển tri thức, kỹ năng, thái độ, hướng tới trở thành những công dân toàn cầu, nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS.TS. Dương Thăng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Trung Kiên

Nhà trường luôn đặt người học ở vị trí trung tâm, coi sự tiến bộ của mỗi sinh viên là thước đo quan trọng trong quá trình phát triển. Vì vậy, bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, trường chú trọng xây dựng môi trường học thuật cởi mở, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, thiện nguyện, qua đó phát triển toàn diện.

Tiết mục văn nghệ của sinh viên tại ngày hội. Ảnh: Trung Kiên

Theo TS. Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở truyền thụ kiến thức mà cần tạo dựng môi trường để người học phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời.

TS. Trần Văn Đạt nhấn mạnh, sinh viên cần mạnh dạn nghĩ, mạnh dạn làm, không nên chỉ đánh giá một ý tưởng qua khả năng kinh doanh hay lợi nhuận trước mắt. Điều quan trọng là quá trình hình thành tư duy sáng tạo, biết lắng nghe, thấu hiểu, điều chỉnh và hoàn thiện dự án. Để những ý tưởng có cơ hội phát triển, bên cạnh vai trò dẫn dắt của nhà trường, rất cần sự tham gia, hỗ trợ nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức.

Nhà trường trao giải Cuộc thi HOU.SV.STARTUP 2026. Ảnh: Trung Kiên

Tại vòng chung kết Cuộc thi HOU.SV.STARTUP 2026, 6 dự án xuất sắc gồm: SmartBill, ThenHub, SimLab-Edu, 29 Photobooth, ReSmartBox và Medio Care, tiếp tục tranh tài. Ban giám khảo đã chọn dự án 29 Photobooth, trao giải Nhất; giải Nhì thuộc về dự án SimLab-Edu và Medio Care; giải Ba được trao cho dự án ReSmartBox và SmartBill.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức vinh danh, trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc; trao học bổng “Giảng đường khơi nguồn tương lai”.