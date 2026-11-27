Trụ sở OPEC tại Vienna. (Ảnh: AFP)

Khó tìm tiếng nói chung

Theo ông Jorge Leon, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phân tích địa chính trị của Rystad Energy, OPEC+ phải giải quyết đồng thời hai vấn đề: xác định năng lực khai thác dầu thực tế của từng thành viên và quyết định tổng sản lượng của liên minh trong năm 2027.

Thông thường, năng lực khai thác là một trong những căn cứ để phân bổ hạn ngạch sản lượng. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Trung Đông khiến việc đánh giá trở nên khó khăn. Sản lượng hiện tại của nhiều quốc gia thấp hơn khả năng khai thác do những thiệt hại về cơ sở hạ tầng và gián đoạn xuất khẩu. Các nước này không muốn những khó khăn mang tính tạm thời ảnh hưởng đến quyền khai thác dầu lâu dài của mình.

Bất đồng đã xuất hiện ngay trước thềm cuộc họp. Theo Reuters, Iraq không chấp nhận kết quả đánh giá sơ bộ cho rằng nước này có năng lực khai thác 4,9 triệu thùng/ngày. Kazakhstan cũng muốn được công nhận mức cao hơn.

Những tranh cãi này không đơn thuần liên quan đến các con số, mà còn gắn với nguồn thu ngân sách và lợi ích kinh tế lâu dài của mỗi quốc gia.

Nỗi lo thừa dầu

Một vấn đề khó khăn hơn đang chờ OPEC+ là thị trường dầu mỏ năm 2027 có nguy cơ dư cung lớn.

Theo kịch bản cơ sở của Rystad Energy, ngay cả khi hoạt động xuất khẩu dầu tại vùng Vịnh chỉ phục hồi một phần, nguồn cung dầu và nhiên liệu lỏng trên thế giới vẫn có thể vượt nhu cầu trung bình khoảng 5 triệu thùng/ngày trong năm tới.

Tuy nhiên, dự báo này phụ thuộc nhiều vào tốc độ khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Nếu dầu từ Trung Đông trở lại thị trường nhanh hơn dự kiến, lượng dư thừa sẽ gây sức ép lớn lên giá dầu. Ngược lại, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, việc cắt giảm sản lượng quá mạnh có thể khiến nguồn cung thiếu hụt.

OPEC+ đang đứng trước một bài toán mà dữ kiện quan trọng nhất lại nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình.

Giữ giá hay giữ khách?

Việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rời OPEC và OPEC+ vào tháng 5/2026 càng khiến tình hình trở nên phức tạp.

Không còn chịu sự ràng buộc về hạn ngạch, UAE có thể chủ động tăng sản lượng để giành lại khách hàng khi hoạt động vận tải biển được cải thiện.

Trong khi đó, nhiều quốc gia vùng Vịnh cần giá dầu cao để bù đắp những tổn thất kinh tế do xung đột và có thêm nguồn lực khôi phục cơ sở hạ tầng.

Nếu OPEC+ đồng loạt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu, UAE sẽ có cơ hội mở rộng thị phần. Nói cách khác, các thành viên OPEC+ có thể phải hy sinh một phần doanh số, trong khi đối thủ cạnh tranh lại được hưởng lợi.

Đây chính là lý do khiến việc thuyết phục các thành viên chấp nhận cắt giảm sản lượng trở nên khó khăn hơn trước.

Thử thách của sự đoàn kết

Reuters ngày 26/11 dẫn hai nguồn tin cho biết OPEC+ có thể giữ nguyên hạn ngạch sản lượng ít nhất đến hết quý I/2027 để có thêm thời gian đánh giá thị trường. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Trong khi đó, BMI, đơn vị nghiên cứu thuộc Fitch Solutions, dự báo khả năng OPEC+ chỉ đạt được thỏa thuận cắt giảm hạn chế, với mức độ tham gia không đồng đều giữa các thành viên, là 45%. Trong kịch bản này, giá dầu Brent có thể chỉ còn trung bình 65-70 USD/thùng vào quý IV/2027.

Cuộc họp tại Vienna vì thế không chỉ quyết định lượng dầu OPEC+ sẽ cung cấp cho thị trường trong năm tới, mà còn là phép thử đối với sự đoàn kết của liên minh.

Khi lợi ích riêng ngày càng khó dung hòa với lợi ích chung, sức mạnh của OPEC+ sẽ phụ thuộc vào khả năng các thành viên chấp nhận chia sẻ những thiệt thòi để bảo vệ mục tiêu lâu dài.

Nh.Thạch