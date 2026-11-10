OPEC tăng sản lượng dầu trong tháng 10

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Mức tăng này phản ánh nỗ lực duy trì và khôi phục nguồn cung của các nhà sản xuất dầu lớn trong khu vực. Tuy nhiên, sản lượng thực tế vẫn chưa trở lại mức trước khi xung đột bùng phát. Cụ thể, sản lượng tháng 10 mới đạt khoảng 90% mức 25,48 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng 2, thời điểm trước khi xung đột Iran làm gián đoạn hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ tại Trung Đông.

Khoảng cách gần 2,61 triệu thùng/ngày so với mức sản lượng tháng 2 cho thấy những tác động của xung đột đối với thị trường dầu mỏ vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Đáng chú ý, sự phục hồi của hoạt động khai thác không đồng nghĩa với việc nguồn cung dầu trên thị trường quốc tế đã được cải thiện tương ứng. Trong bối cảnh hoạt động vận chuyển và xuất khẩu còn gặp trở ngại, khả năng đưa dầu từ các cơ sở khai thác đến thị trường tiêu thụ vẫn là yếu tố quyết định.

Ả Rập Xê-út, Kuwait và Iraq là những quốc gia đóng góp chủ yếu vào mức tăng sản lượng của OPEC trong tháng 10. Đây đều là những nhà khai thác dầu quan trọng tại Trung Đông, có vai trò đáng kể trong việc điều tiết nguồn cung của tổ chức cũng như thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Việc sản lượng tăng tại ba quốc gia này cho thấy các nhà khai thác chủ chốt vẫn đang tìm cách duy trì hoạt động khai thác trong điều kiện thị trường nhiều bất ổn. Tuy nhiên, hiệu quả của những nỗ lực này còn phụ thuộc vào khả năng vận chuyển, lưu trữ và xuất khẩu dầu thô.

OPEC+ đối mặt với bài toán cân bằng cung - cầu

Một diễn biến đáng chú ý khác là quyết định giữ nguyên sản lượng trong tháng 10 của bảy thành viên thuộc nhóm OPEC+, bao gồm các đồng minh như Nga. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng liên tiếp tăng hạn ngạch khai thác kể từ tháng 4.

Động thái trên phản ánh sự thận trọng của các nhà khai thác trong bối cảnh triển vọng thị trường dầu mỏ chịu ảnh hưởng đồng thời từ các yếu tố địa chính trị và cung - cầu. Việc tăng hạn ngạch không nhất thiết đồng nghĩa với việc sản lượng thực tế sẽ tăng tương ứng, đặc biệt khi các quốc gia phải đối mặt với những trở ngại về khai thác, vận chuyển và xuất khẩu.

Trên thực tế, xung đột tại Trung Đông đã khiến các thành viên không thể thực hiện đầy đủ những cam kết gia tăng sản lượng trước đó. Điều này cho thấy khả năng điều tiết nguồn cung của OPEC+ không chỉ phụ thuộc vào các quyết định chính sách mà còn chịu tác động trực tiếp từ điều kiện hoạt động thực tế của ngành dầu khí.