OPEC+ nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 12/2026

Quyết định này phù hợp với dự báo rằng liên minh này sẽ không tiếp tục điều chỉnh chính sách sản lượng cho đến năm tới.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc họp trực tuyến ngày 1/11 có sự tham gia của bảy thành viên chủ chốt trong OPEC+, gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nước vùng Vịnh đang tăng cường xuất khẩu dầu sau nhiều tháng hoạt động này bị gián đoạn do cuộc xung đột tại Iran. Tuy nhiên, phần lớn các nước vẫn đang khai thác dầu ở mức thấp hơn đáng kể so với mục tiêu sản lượng được giao.

Hồi tháng 9/2026, OPEC+ đã hoàn tất lộ trình từng bước khôi phục mức cắt giảm nguồn cung 1,65 triệu thùng/ngày được nhất trí lần đầu vào năm 2023. Tuy nhiên, những gián đoạn do cuộc chiến tại Iran khiến sản lượng thực tế của các nước vùng Vịnh vẫn thấp hơn hạn ngạch được phân bổ.

Hồi tháng 7/2026, truyền thông đưa tin rằng OPEC+ nhiều khả năng sẽ không thay đổi mục tiêu sản lượng trong quý IV/2026, khi liên minh chuyển trọng tâm sang các cuộc đàm phán về hạn ngạch sản xuất cho năm 2027.

Hiện OPEC+ vẫn duy trì một đợt cắt giảm sản lượng khác, với quy mô khoảng 2 triệu thùng/ngày, áp dụng cho phần lớn các thành viên đến hết năm 2026. Theo các nguồn tin, OPEC+ cần hoàn tất việc rà soát năng lực sản xuất của các thành viên trong quý IV/2026 trước khi xác định mức sản lượng cơ sở cho năm 2027. Đây sẽ là căn cứ để phân bổ hạn ngạch sản xuất trong tương lai, đồng thời định hình kế hoạch từng bước dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm sản lượng còn lại.