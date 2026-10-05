OPEC+ không tăng sản xuất dầu trong tháng 11

Tại cuộc họp diễn ra ngày 4/10 (giờ Mỹ), 7 thành viên nòng cốt của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11, theo Reuters.

Quyết định này khớp với dự báo của thị trường rằng các đợt điều chỉnh tiếp theo liên quan đến sản lượng khó có thể xảy ra cho đến năm sau.

Ủy ban Giám sát cấp Bộ trưởng chung (JMMC) của OPEC+, không có quyền quyết định chính sách, cũng đã tham gia họp để đánh giá tình hình thị trường.

Sản lượng dầu khai thác sụt mạnh

Các nhà sản xuất OPEC+ ở vùng Vịnh vẫn đang khai thác sản lượng dầu thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đề ra, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu tiếp tục bị gián đoạn do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran.

Trong những tháng gần đây, lượng dầu xuất khẩu chỉ tương đương khoảng 60-80% so với mức bình thường.

"7 thành viên OPEC+ giữ nguyên hạn ngạch sản lượng, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, dù dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz gia tăng, sản lượng vẫn thấp hơn nhiều so với hạn ngạch", Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS cho biết, đồng thời nhấn mạnh nguồn cung dầu vẫn đang bị thắt chặt.

Nguồn tin của Reuters nói thêm cuộc chiến với Iran cũng khiến OPEC+ trì hoãn việc đánh giá công suất sản xuất, một quy trình quan trọng để xác định hạn ngạch sản lượng của các thành viên trong năm 2027, do xung đột khiến các ước tính về tiềm năng sản xuất trong tương lai thiếu chuẩn xác.

OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng trong phần lớn năm 2026 sau nhiều năm cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ tồn tại trên giấy tờ do xung đột tại Trung Đông.

Số liệu của OPEC cho thấy trong tháng 8, 7 thành viên nòng cốt của OPEC+ đã khai thác 25 triệu thùng dầu/ngày, tăng 630.000 thùng/ngày so với tháng 7, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5 triệu thùng/ngày so với mức trước xung đột hồi tháng 2. Dự kiến, các nước thành viên tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 1/11.

OPEC+ hiện vẫn duy trì mức cắt giảm khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày đối với phần lớn thành viên. Tổ chức này cần phải hoàn tất đánh giá năng lực sản xuất trước khi quyết định phân bổ phần sản lượng được phép tăng thêm cho từng thành viên.

Nguồn cung tạm thời được giải quyết?

Liên quan đến diễn biến giá dầu, so với đầu phiên giao dịch ngày 5/10, mặt hàng này có xu hướng giảm nhẹ khi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông gia tăng và Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) quyết định giải phóng dầu từ các kho dự trữ.

Tính đến hiện tại, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 0,65% xuống quanh 101 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm 1% xuống 90 USD/thùng.

Dầu Brent đã đánh mất phần lớn mức tăng trong tuần trước, trong khi dầu WTI giảm 1,6%, sau khi các nước G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù vậy, các chuyên gia phân tích của ING nhận định giá dầu Brent vẫn sẽ tiếp tục duy trì trên 100 USD/thùng do căng thẳng địa chính trị kéo dài và số vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại tại vùng Vịnh gia tăng.

Đáng chú ý, lượng dầu được giải phóng từ các kho dự trữ sẽ bổ sung cho nguồn cung từ Trung Đông. Theo dữ liệu vận chuyển công bố ngày 5/10, xuất khẩu dầu thô của khu vực này đã vượt mức trước xung đột vào tuần cuối tháng 9, trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn diễn ra.

Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade, cho biết quyết định sử dụng các kho dự trữ chiến lược của G7 đang phần nào làm giảm "lo ngại tức thời" về nguồn cung. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng giữ vững quan điểm cho rằng sản lượng xuất khẩu của Arab Saudi đang trở lại gần mức trước chiến tranh, dù lượng dầu này vẫn được vận chuyển với chi phí cao hơn và qua các tuyến hàng hải kém hiệu quả hơn.

"Tuy những rủi ro về khả năng cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực vùng Vịnh tiếp tục bị hư hại vẫn chưa biến mất, sự kết hợp trên vẫn đủ để kìm hãm giá dầu trong thời điểm hiện tại", vị này nói thêm.