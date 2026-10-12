OPEC hạ mạnh dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ năm 2026

Tháp khoan dầu ở Qamishli, tỉnh Hasakah, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 12/10 đã quyết định hạ mạnh dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 xuống còn 400.000 thùng/ngày, song kỳ vọng sức mua sẽ bùng nổ trở lại vào năm 2027 nhờ nhu cầu tích lũy dồn nén.

Phát biểu tại Đại hội Năng lượng WPC lần thứ 25 diễn ra ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Tổng Thư ký OPEC Haitham Al Ghais cho biết mức điều chỉnh mới giảm sâu so với dự báo 1,4 triệu thùng/ngày được OPEC đưa ra vào đầu năm nay, nhằm phản ánh đúng diễn biến thực tế của thị trường năng lượng thế giới trong thời gian qua.

Mặc dù tăng trưởng nhu cầu năm 2026 bị chậm lại, Tổng Thư ký OPEC Haitham Al Ghais khẳng định lượng nhu cầu bị trì hoãn sẽ được giải phóng và hiện hữu rõ nét trong năm 2027, tạo động lực cho đà phục hồi tiêu thụ năng lượng toàn cầu.

Đánh giá về triển vọng dài hạn, ông Al Ghais nhấn mạnh nền kinh tế thế giới sẽ cần thêm tới 23% nhu cầu năng lượng sơ cấp từ nay cho đến năm 2050 để đáp ứng đà tăng trưởng kinh tế và quy mô dân số.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký OPEC Haitham Al Ghais cảnh báo ngành năng lượng toàn cầu đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn vốn đầu tư nghiêm trọng ở cả ba mảng thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn.

Ông nhấn mạnh hậu quả của tình trạng thiếu hụt đầu tư này, đặc biệt là trong lĩnh vực lọc dầu, hiện đã bắt đầu bộc lộ rõ ràng thông qua các điểm nghẽn nguồn cung trên thị trường quốc tế./.