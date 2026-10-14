OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026

Hình ảnh 3D minh hoạ biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ảnh: Shutterstock.com/TTXVN

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng mới nhất của OPEC, nhu cầu tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự kiến giảm khoảng 200.000 thùng/ngày trong năm 2026 so với năm trước. Trong khi đó, nhu cầu tại các nước ngoài OECD được dự báo tăng khoảng 400.000 thùng/ngày.

Trong báo cáo tháng 9, OPEC từng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng 400.000 thùng/ngày trong năm 2026.

Đối với năm 2027, OPEC nâng dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu lên khoảng 2,6 triệu thùng/ngày, so với mức 2,4 triệu thùng/ngày trong dự báo trước đó. Việc điều chỉnh tăng xuất phát từ triển vọng nhu cầu cao hơn tại cả các nước trong và ngoài OECD.

Báo cáo nhận định nhu cầu dầu mỏ có thể chững lại trong năm 2026, trước khi tăng trở lại vào năm 2027, một phần do nhu cầu bổ sung lượng dầu dự trữ.