OPEC+ giữ ổn định hạn ngạch khai thác dầu đến hết năm 2026

OPEC+ quyết định duy trì hạn ngạch sản lượng dầu trong tháng 12/2026. (Nguồn: Apa.az)

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của 7 thành viên chủ chốt, gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman.

Trong khi đó, các nước vùng Vịnh đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu trở lại sau nhiều tháng gián đoạn do xung đột tại Iran.

Theo thỏa thuận, bảy quốc gia sẽ giữ tổng hạn ngạch sản lượng ở mức khoảng 31,01 triệu thùng/ngày trong tháng cuối năm.

Trong đó, hạn ngạch của Saudi Arabia là 10,48 triệu thùng/ngày, Nga là 9,95 triệu thùng/ngày và Iraq là 4,43 triệu thùng/ngày.

Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 9/2026, OPEC+ liên tục tăng sản lượng dầu hằng tháng. Tuy nhiên, nhóm đã tạm dừng điều chỉnh trong tháng 10 và quyết định duy trì mức sản lượng ổn định trong hai tháng cuối năm.

OPEC cho biết, cuộc họp tiếp theo của nhóm 7 nước sẽ vào ngày 29/11, tập trung đánh giá tình hình và triển vọng thị trường dầu mỏ trong năm tới.

(theo Tân Hoa xã)