OPEC+ giữ nguyên sản lượng tháng 12, đối mặt bài toán khó năm 2027

Reuters dẫn thông báo của OPEC cho biết, nhóm này quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến ngày Chủ nhật 01/11 của 7 thành viên chủ chốt, gồm Arab Saudi, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman. Như vậy, OPEC+ chưa có thêm điều chỉnh chính sách trong tháng cuối năm, đúng như dự đoán của thị trường.

Dù hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh đang phục hồi sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi xung đột, sản lượng khai thác thực tế của phần lớn các thành viên vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu. Những gián đoạn trong hoạt động xuất khẩu tiếp tục gây khó khăn cho nỗ lực điều hành nguồn cung của OPEC+.

OPEC+ gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, trong đó có Nga. Trong những năm gần đây, việc điều chỉnh mục tiêu sản lượng hàng tháng chủ yếu do 7 thành viên nói trên thực hiện, cùng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước khi nước này rời OPEC vào tháng 5.

Phiên họp tiếp theo của toàn bộ 21 thành viên OPEC+ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/11. Theo giới phân tích, đây mới là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng hơn, bởi nhóm có thể quyết định hạn ngạch sản lượng cho năm 2027.

Reuters dẫn đánh giá của ông Jorge Leon, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu năng lượng Rystad, cho biết, quyết định giữ nguyên mục tiêu tháng 12 không quá khó khăn. Thách thức thực sự nằm ở cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 29/11, khi OPEC+ phải xác định khuôn khổ sản lượng cho năm tới.

Áp lực đối với quyết định này càng lớn trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh. Trong phiên thứ Sáu 30/10, dầu Brent tăng hơn 2%, chốt ở mức gần 118 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 4. Thị trường lo ngại xung đột Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung trong năm 2027 lại tiềm ẩn nguy cơ dư thừa. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng một số tổ chức dự báo đã cảnh báo tình trạng này có thể xuất hiện nếu dòng chảy dầu từ khu vực vùng Vịnh trở lại bình thường.

Cũng theo nhà phân tích Jorge Leon, OPEC+ phải xây dựng kế hoạch sản lượng trong điều kiện chưa rõ diễn biến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, tốc độ khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng như lượng dầu có thể quay trở lại thị trường sau khi các gián đoạn nguồn cung được khắc phục.

Trong phần lớn năm 2026, bảy thành viên chủ chốt của OPEC+ đã liên tục nâng mục tiêu sản lượng. Đến tháng 9, nhóm hoàn tất quá trình từng bước dỡ bỏ mức cắt giảm 1,65 triệu thùng/ngày, được thống nhất lần đầu vào năm 2023. Trước đó, OPEC+ đã quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 10 và tháng 11.

Bên cạnh mức cắt giảm này, nhóm vẫn duy trì một tầng hạn chế nguồn cung khác, với quy mô khoảng 2 triệu thùng/ngày, áp dụng đối với phần lớn thành viên đến hết năm 2026.

Trước khi xác định hạn ngạch cho năm 2027, OPEC+ cần hoàn tất việc đánh giá công suất khai thác dầu của các thành viên trong quý IV. Kết quả đánh giá sẽ được sử dụng làm căn cứ xác định mức sản lượng cơ sở, từ đó phân bổ hạn ngạch trong tương lai và xây dựng lộ trình dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm.

Tuy nhiên, xung đột Iran đã làm gián đoạn nhiều dự án mở rộng công suất khai thác trên khắp Trung Đông, khiến việc xác định năng lực sản xuất trong tương lai trở nên khó khăn hơn. Reuters đưa tin hồi tháng 10 rằng quá trình đánh giá này dự kiến hoàn tất vào giữa tháng 11.