OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 12

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của 7 thành viên chủ chốt gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman. Động thái này phù hợp với dự báo trước đó rằng tổ chức sẽ không điều chỉnh thêm chính sách sản lượng cho đến năm 2027.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nước Vùng Vịnh đang từng bước tăng xuất khẩu dầu sau nhiều tháng bị gián đoạn do xung đột Iran. Tuy nhiên, phần lớn các nhà sản xuất trong khu vực vẫn khai thác thấp hơn mức sản lượng mục tiêu được phân bổ.

Tháng 9/2026, OPEC+ đã hoàn tất lộ trình từng bước khôi phục mức cắt giảm nguồn cung 1,65 triệu thùng/ngày được nhất trí lần đầu vào năm 2023. Trước đó, Reuters đưa tin hồi tháng 7 rằng OPEC+ nhiều khả năng sẽ không điều chỉnh mục tiêu sản lượng trong quý IV/2026, khi liên minh chuyển trọng tâm sang đàm phán hạn ngạch khai thác cho năm 2027.

Hiện OPEC+ vẫn duy trì một đợt cắt giảm sản lượng khác, với quy mô khoảng 2 triệu thùng/ngày, áp dụng cho phần lớn các thành viên đến hết năm 2026.

Theo các nguồn tin, trong quý IV năm nay, OPEC+ cần hoàn tất việc rà soát năng lực sản xuất của từng thành viên trước khi xác định mức sản lượng cơ sở cho năm 2027. Đây sẽ là căn cứ để phân bổ hạn ngạch khai thác trong tương lai, đồng thời định hình kế hoạch từng bước dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm nguồn cung còn lại.

Việc duy trì sản lượng ổn định trong tháng 12 cho thấy OPEC+ đang ưu tiên thận trọng trong điều hành nguồn cung, trong khi chờ đánh giá đầy đủ năng lực sản xuất của các thành viên và triển vọng thị trường dầu mỏ năm tới.