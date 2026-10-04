OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh sản lượng thực tế của khối đang thấp hơn nhiều so với hạn ngạch do tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Theo các nguồn tin trong ngành, các quốc gia vùng Vịnh thuộc liên minh OPEC+ hiện duy trì sản lượng khai thác thực tế ở mức rất thấp so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc Mỹ và Israel phát động chiến tranh nhằm vào Iran khiến hoạt động xuất khẩu liên tục gián đoạn. Trong những tháng gần đây, lượng dầu xuất khẩu của khu vực này biến động mạnh và chỉ đạt khoảng 60-80% so với mức bình thường.

Dù OPEC+ liên tiếp nâng mục tiêu sản lượng trong phần lớn năm 2026 sau nhiều năm thắt chặt nguồn cung, hầu hết các mức tăng này chỉ tồn tại trên giấy tờ. Dữ liệu của OPEC chỉ rõ, 7 thành viên chủ chốt của nhóm chỉ khai thác được 25 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2026. Con số này tuy tăng 630.000 thùng/ngày so với tháng 7/2026, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5 triệu thùng/ngày so với thời điểm trước khi chiến sự nổ ra vào tháng 2/2026.

Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng tiếp diễn cũng làm đình trệ quá trình đánh giá năng lực khai thác của OPEC+, một biện pháp quan trọng để thiết lập hạn ngạch sản lượng cho các thành viên vào năm 2027. Giới chuyên gia nhận định, tình hình bất ổn hiện nay khiến các dự báo về tiềm năng khai thác trong tương lai trở nên thiếu chắc chắn.

Hiện tại, OPEC+ vẫn áp dụng thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày đối với hầu hết các thành viên. Nhóm này cần hoàn tất đợt đánh giá năng lực kể trên để quyết định phương án phân bổ sản lượng bổ sung. Do đó, giới quan sát dự báo thị trường nhiều khả năng sẽ không chứng kiến bất kỳ thay đổi lớn nào về hạn ngạch sản lượng từ nay cho đến trước năm 2027.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Giám sát Bộ trưởng Chung (JMMC), cơ quan chuyên trách theo dõi thị trường nhưng không có thẩm quyền quyết định chính sách của OPEC+, cũng đã nhóm họp để đánh giá toàn diện tình hình cung cầu toàn cầu.