OPEC+ duy trì sản lượng dầu tháng thứ ba liên tiếp

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OPEC thông báo 7 quốc gia thành viên OPEC+, gồm Ảrập Xêút, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, đã nhất trí duy trì sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 ở mức tương đương tháng 9/2026. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến ngày 1/11 nhằm đánh giá tình hình thị trường dầu mỏ thế giới và triển vọng trong thời gian tới.

Thông cáo của OPEC nêu rõ: "Bảy quốc gia tham gia đã quyết định duy trì mức sản lượng yêu cầu của tháng 9/2026 cho tháng 12/2026". Cụ thể, tổng sản lượng khai thác theo hạn ngạch của 7 quốc gia sẽ được giữ ở mức khoảng 31,01 triệu thùng/ngày trong tháng 12. Trong đó, Ảrập Xêút tiếp tục là nước có mức sản lượng lớn nhất, với 10,48 triệu thùng/ngày, tiếp đến là Nga với 9,95 triệu thùng/ngày và Iraq với 4,43 triệu thùng/ngày.

Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 9/2026, nhóm 7 quốc gia OPEC+ đã liên tục nâng sản lượng khai thác theo từng tháng. Tuy nhiên, đà tăng này đã tạm dừng từ tháng 10 và mức sản lượng tiếp tục được giữ nguyên trong tháng 11.

Việc duy trì sản lượng trong ba tháng liên tiếp cho thấy OPEC+ đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng trong điều hành nguồn cung, thay vì tiếp tục gia tăng sản lượng như giai đoạn trước.

Quyết định này cũng phản ánh nỗ lực của các nước sản xuất dầu trong việc theo dõi sát diễn biến thị trường, đồng thời duy trì khả năng điều chỉnh chính sách khai thác phù hợp với triển vọng cung - cầu năng lượng toàn cầu.

Theo OPEC, nhóm 7 quốc gia sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 29/11 để tiếp tục đánh giá điều kiện thị trường và xem xét chính sách sản lượng trong thời gian tới.