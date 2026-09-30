OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 11/2026

Nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Tham dự cuộc họp trực tuyến có 7 thành viên cốt lõi trong OPEC+, gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khi các thành viên vùng Vịnh đang tăng cường xuất khẩu, sau nhiều tháng bị gián đoạn do cuộc xung đột tại Iran. Tuy nhiên, phần lớn các nước này vẫn đang khai thác thấp hơn nhiều so với mục tiêu sản lượng đề ra.

OPEC+ đã liên tục nâng mục tiêu sản lượng trong phần lớn thời gian của năm nay, nhưng giữ nguyên mục tiêu cho tháng 10. Trong tháng 9, OPEC+ đã hoàn tất lộ trình dỡ bỏ đối với mức cắt giảm sản lượng 1,65 triệu thùng/ngày, được các nước thống nhất lần đầu vào năm 2023.

Hồi tháng 7, truyền thông từng đưa tin OPEC+ nhiều khả năng sẽ không điều chỉnh mục tiêu sản lượng trong quý IV, khi liên minh này chuyển trọng tâm sang đàm phán hạn ngạch cho năm 2027.

Tình trạng gián đoạn do chiến sự Iran gây ra khiến các nước sản xuất vùng Vịnh khai thác thấp hơn hạn ngạch được giao. Dữ liệu của OPEC cho thấy 7 thành viên cốt lõi của OPEC+ đã sản xuất 25 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng 630.000 thùng/ngày so với tháng 7, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5 triệu thùng/ngày so với mức trước chiến sự hồi tháng 2.

OPEC+ vẫn còn một đợt cắt giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày, áp dụng với phần lớn thành viên đến hết năm 2026.

Theo các nguồn tin, liên minh nói trên cần hoàn tất việc rà soát năng lực sản xuất của các thành viên, trước khi xác lập mức nền cho năm 2027, yếu tố sẽ quyết định hạn ngạch trong tương lai và định hình kế hoạch dỡ bỏ dần các mức cắt giảm hiện tại.