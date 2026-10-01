OPEC+ dự kiến ​​giữ nguyên hạn ngạch sản lượng dầu

Các nước vùng Vịnh thuộc OPEC+ đang khai thác và xuất khẩu lượng dầu thấp hơn đáng kể kể từ khi cuộc chiến với Iran làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tại cuộc họp định kỳ đầu tháng 9, Ả Rập Xê-út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã quyết định duy trì hạn ngạch khai thác bắt buộc của tháng 9/2026 cho tháng 10/2026, sau khi đã hoàn tất việc nới lỏng tổng cộng 1,65 triệu thùng/ngày trong các đợt cắt giảm sản lượng được triển khai từ năm 2023.

OPEC+ đã liên tục nâng các hạn ngạch khai thác danh nghĩa trong phần lớn thời gian năm nay, nhưng nguồn cung thực tế ra thị trường vẫn thấp hơn đáng kể so với mức sản lượng được yêu cầu, do tác động của xung đột tại Trung Đông.

Sản lượng dầu thô tại nhiều quốc gia vùng Vịnh đang thấp hơn đáng kể so với hạn ngạch OPEC+. Trên thực tế, các hạn ngạch này ít nhiều đã trở nên kém ý nghĩa kể từ tháng 3, khi những gián đoạn tại eo biển Hormuz khiến một lượng lớn dầu bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư.

Nhóm các nhà khai thác do Ả Rập Xê-út và Nga dẫn dắt dường như đã chuyển trọng tâm sang các cuộc tranh luận và thảo luận về hạn ngạch cho năm 2027. Liên minh dự kiến rà soát và thiết lập các mức sản lượng cơ sở để làm căn cứ cho những đợt cắt giảm tiếp theo.

Trong những tuần gần đây, sản lượng dầu của OPEC giảm trong tháng 8 do nguồn cung của Saudi Arabia sụt giảm, trong khi sản lượng của các nhà sản xuất cốt lõi thuộc OPEC+ lại tăng.

Một cuộc khảo sát của Bloomberg cho thấy sản lượng dầu của Ả Rập Xê-út giảm trong tháng 8 trong bối cảnh lực lượng Houthi gia tăng các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu qua Biển Đỏ, qua đó kéo sản lượng chung của OPEC đi xuống.

Tuy nhiên, số liệu trong Báo cáo Thị trường Dầu mỏ Hàng tháng (MOMR) tháng 9 của OPEC cho thấy tổng sản lượng dầu thô của toàn bộ liên minh OPEC+ đạt trung bình 38,05 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2026, tăng 300.000 thùng/ngày so với tháng 7.

Sản lượng của OPEC+ hiện thấp hơn khoảng 5 triệu thùng/ngày so với mức trước xung đột, khi gần như toàn bộ các thành viên OPEC tại Vùng Vịnh đều đang khai thác dưới hạn ngạch do tình trạng gián đoạn vận tải biển kéo dài.