OPEC+ dự kiến ​​giữ nguyên hạn ngạch dầu mỏ

Các thành viên dầu chủ chốt thuộc liên minh OPEC+ dự kiến sẽ giữ nguyên hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 12 tại cuộc họp diễn ra vào Chủ nhật tuần này, các nguồn tin am hiểu kế hoạch chia sẻ với Reuters.

Ả Rập Xê-út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã duy trì các mục tiêu khai thác không đổi sau khi hoàn tất vào tháng 9 lộ trình nới lỏng dần mức cắt giảm nguồn cung 1,65 triệu thùng/ngày, được thống nhất lần đầu vào năm 2023.

Trong 8 tháng qua, các mục tiêu khai thác này phần lớn chỉ tồn tại trên giấy tờ, do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu thô qua eo biển Hormuz, buộc nhiều nhà khai thác vùng Vịnh phải cắt giảm mạnh sản lượng trong mùa xuân. Kể từ đó, nhiều nước đã tăng sản lượng khi lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bắt đầu cải thiện trong tháng 8 và tháng 9, gần đạt mức trước chiến tranh nếu không tính nguồn cung của Iran.

Mặc dù xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz đã tăng trong hai tháng qua, nhiều nhà khai thác vùng Vịnh thuộc liên minh OPEC+ vẫn khai thác dưới hạn ngạch được phân bổ.

Trong phần lớn năm 2026, bảy quốc gia OPEC+ nói trên đã liên tục nâng hạn ngạch khai thác hằng tháng. Đợt tăng hạn ngạch trong tháng 9 đánh dấu việc hoàn tất lộ trình nới lỏng dần mức cắt giảm nguồn cung 1,65 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung bổ sung theo kế hoạch đã không thể đến thị trường vào thời điểm cần thiết. Sản lượng khai thác thực tế không theo kịp các hạn ngạch được nâng lên do cuộc chiến tại Iran làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, trong khi xung đột tại Ukraine ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu của Nga và Kazakhstan.

OPEC+ vẫn duy trì một tầng cắt giảm sản lượng khác, áp dụng đối với phần lớn thành viên của liên minh đến hết năm 2026. Hiện sự chú ý đang chuyển sang việc xác định mức sản lượng cơ sở cho năm 2027, yếu tố quyết định cách tính hạn ngạch khai thác của từng quốc gia.

Liên minh các nước khai thác dầu, do Ả Rập Xê-út và Nga dẫn dắt, dường như đang chuyển trọng tâm sang các cuộc tranh luận và thảo luận về hạn ngạch khai thác năm 2027. Theo kế hoạch, liên minh sẽ rà soát và xác định lại các mức sản lượng cơ sở làm căn cứ cho việc phân bổ hạn ngạch cũng như quyết định các đợt cắt giảm sản lượng trong thời gian tới.