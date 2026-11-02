OPEC+ dự kiến duy trì sản lượng dầu ổn định trong tháng thứ ba liên tiếp

Diễn biến thị trường dầu mỏ toàn cầu tác động đến giá nhiên liệu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Quyết định trên được bảy quốc gia thành viên OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đưa ra sau cuộc họp trực tuyến nhằm đánh giá tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu và triển vọng trong thời gian tới.

Theo tuyên bố, bảy quốc gia tham gia đã nhất trí duy trì trong tháng 12/2026 mức sản lượng được yêu cầu áp dụng trong tháng 9/2026.

Tổng mức sản lượng được yêu cầu đối với bảy quốc gia sẽ duy trì ở khoảng 31,01 triệu thùng/ngày trong tháng 12. Trong đó, mức sản lượng của Saudi Arabia tiếp tục là 10,48 triệu thùng/ngày, Nga là 9,95 triệu thùng/ngày và Iraq là 4,43 triệu thùng/ngày.

Trước đó, bảy quốc gia này đã tăng sản lượng dầu hằng tháng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, nhóm đã tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 10 và giữ nguyên mức sản lượng trong tháng 11.

OPEC cho biết bảy quốc gia sẽ có cuộc họp tiếp theo vào ngày 29/11 tới đây để đánh giá tình hình thị trường.