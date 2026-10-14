OPEC dự báo nhu cầu dầu tăng mạnh vào năm 2027

Theo đó, nhu cầu dầu thế giới bình quân sẽ tăng từ 105,7 triệu thùng/ngày trong năm 2026 lên 108,3 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Trong báo cáo tháng này, OPEC tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2027, ngay cả khi điều chỉnh giảm nhẹ ước tính tăng trưởng của năm nay.

Một phần đáng kể của mức tăng này không xuất phát từ việc người dân đột nhiên đi lại nhiều hơn.

OPEC dự báo hoạt động bổ sung tồn kho sẽ đóng góp vào mức tăng nhu cầu dầu trong năm tới, khi các nhà máy lọc dầu, thương nhân và chính phủ bắt đầu mua bù lượng dầu đã rút khỏi kho trong cuộc chiến Iran. Trong tháng 8, tồn kho dầu thương mại của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thấp hơn 177,2 triệu thùng so với mức bình quân giai đoạn 2015-2019. Riêng tồn kho các sản phẩm dầu mỏ thấp hơn 80,4 triệu thùng so với mức chuẩn này.

Các số liệu theo khu vực cũng cho thấy những thay đổi đáng chú ý. Nhu cầu dầu tại OECD dự kiến tăng khoảng 500.000 thùng/ngày trong năm tới, sau khi giảm khoảng 200.000 thùng/ngày trong năm 2026. Trong khi đó, tăng trưởng nhu cầu tại các quốc gia ngoài OECD sẽ tăng lên khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Xăng được dự báo dẫn đầu đà phục hồi nhu cầu theo từng sản phẩm, tiếp theo là nhiên liệu máy bay và dầu diesel. OPEC dự kiến nhu cầu diesel tăng khoảng 420.000 thùng/ngày trong năm tới, sau khi giảm khoảng 190.000 thùng/ngày trong năm 2026.

Nguồn cung chất lỏng ngoài nhóm các nước tham gia Tuyên bố hợp tác (DoC) của OPEC+ được dự báo không tăng đủ nhanh để theo kịp nhu cầu. OPEC ước tính nguồn cung chất lỏng từ các nước ngoài DoC chỉ tăng 600.000 thùng/ngày trong năm 2027. Ngoài ra, khoảng 100.000 thùng/ngày sẽ đến từ khí tự nhiên hóa lỏng dạng lỏng (NGL) và các nguồn cung phi truyền thống khác của nhóm DoC.

Điều này đồng nghĩa OPEC+ sẽ phải đảm nhận phần lớn hơn trong việc đáp ứng nhu cầu dầu thô toàn cầu. Nhu cầu dầu thô từ các nước thuộc DoC được dự báo tăng từ 42,1 triệu thùng/ngày trong năm nay lên 43,9 triệu thùng/ngày vào năm 2027, tương đương mức tăng 1,8 triệu thùng/ngày.

Về cơ bản, báo cáo tháng 10 của OPEC đang phác họa hai trạng thái rất khác biệt của thị trường dầu mỏ: nhu cầu gần như không tăng trong năm 2026, trước khi phục hồi mạnh với mức tăng 2,6 triệu thùng/ngày vào năm 2027, khi tiêu thụ dầu cải thiện và các bên trên thị trường bắt đầu phải mua bổ sung lượng dầu đã rút khỏi kho dự trữ.