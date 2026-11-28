Tại cuộc họp trực tuyến, các bộ trưởng năng lượng cũng sẽ xem xét mức công suất khai thác tối đa của từng quốc gia. Đây là cơ sở nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động sản xuất dầu mỏ và làm căn cứ xây dựng hạn ngạch khai thác trong thời gian tới.

Các mức công suất mới được xác định sau hai năm đánh giá của công ty tư vấn độc lập DeGolyer and MacNaughton có trụ sở tại Mỹ. Tổng Thư ký OPEC Haitham Al Ghais hồi giữa tháng 11 cho biết, lần đầu tiên năng lực khai thác bền vững tối đa của các nước thành viên được đánh giá và xác lập thông qua một quy trình độc lập, khách quan.

Tuy nhiên, một số thành viên chưa đồng thuận với kết quả này. Iraq được cho là phản đối mức công suất tối đa 5 triệu thùng/ngày được đề xuất trong báo cáo, cho rằng năng lực thực tế của nước này có thể đạt 5,2 triệu thùng/ngày. Theo các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư DNB Carnegie, Iraq từ lâu cho rằng những hạn chế về sản lượng đã ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn thu phục vụ công cuộc tái thiết đất nước.

Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị và những gián đoạn trong hoạt động khai thác, vận chuyển dầu mỏ cũng làm gia tăng khó khăn trong việc xác định hạn ngạch. Căng thẳng tại Trung Đông, những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong xung đột Nga - Ukraine và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz khiến nhiều nước sản xuất thấp hơn công suất thực tế.

Theo Bloomberg, OPEC+ có thể quyết định duy trì hạn ngạch sản lượng hiện tại trong tháng 1/2027 do những bất ổn địa chính trị, dẫn lời hai đại diện không nêu tên của liên minh.

Những bất đồng về hạn ngạch và công suất khai thác cũng làm gia tăng nguy cơ căng thẳng giữa các thành viên OPEC+.