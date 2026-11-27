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Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Iran tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông, trong khi những bất đồng về đánh giá năng lực khai thác dầu của một số quốc gia thành viên vẫn chưa được giải quyết.

OPEC+ bao gồm các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia đồng minh, trong đó có Nga. Trước đó, nhóm này dự kiến sử dụng kết quả đợt rà soát năng lực khai thác dầu của các thành viên - lần đầu tiên được thực hiện - làm cơ sở xác định hạn ngạch sản lượng cho năm 2027 tại cuộc họp vào Chủ nhật tới. Tuy nhiên, những bất đồng từ một số quốc gia đang khiến kế hoạch này trở nên khó khăn hơn.

Iraq không hài lòng với kết quả sơ bộ của đợt đánh giá năng lực khai thác, trong đó xác định công suất khai thác dầu của nước này ở mức 4,9 triệu thùng/ngày, theo thông tin các nguồn tin cung cấp cho Reuters trước đó. Kazakhstan cũng đang đề nghị OPEC+ nâng mức đánh giá năng lực khai thác dầu của nước này, các nguồn tin cho biết.

Do những bất đồng trên, cùng với việc cuộc chiến Iran tiếp tục gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của các thành viên OPEC+ tại Trung Đông, nhóm nhiều khả năng sẽ quyết định giữ nguyên các mục tiêu sản lượng dầu hiện tại ít nhất trong quý I/2027 tại cuộc họp Chủ nhật (29/11).

Các nguồn tin nhấn mạnh rằng hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn.

Hôm 25/11, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết OPEC+ sẽ hoàn tất đợt rà soát năng lực khai thác vào cuối năm nay. Theo ông, tại cuộc họp vào Chủ nhật tới, các Bộ trưởng sẽ được cập nhật về tiến độ thực hiện quá trình đánh giá này.

Dự báo dư cung dầu gây sức ép lên thị trường

Công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ dư cung trung bình khoảng 5 triệu thùng/ngày trong năm tới, tương đương khoảng 5% nhu cầu dầu mỏ thế giới, ngay cả khi nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh chỉ phục hồi một phần. Dự báo này khiến quyết định về kế hoạch sản lượng tại cuộc họp vào Chủ nhật tới càng trở nên quan trọng.

Cuộc họp diễn ra chỉ vài tháng sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rời OPEC và OPEC+ nhằm tăng sản lượng khai thác dầu, sau nhiều năm bất đồng với nhóm về việc hạn ngạch được phân bổ không phản ánh đúng những khoản đầu tư của nước này vào năng lực sản xuất.

Trước đó, Angola đã rời OPEC vào đầu năm 2024. Iraq cũng từng cảnh báo có thể cân nhắc rời khỏi tổ chức nếu hạn ngạch sản lượng dầu của nước này không được nâng lên.

Công ty phân tích thị trường dầu mỏ Rapidan cũng dự báo OPEC+ sẽ không điều chỉnh các mục tiêu sản lượng tại cuộc họp Chủ nhật.

Trong một báo cáo, Rapidan nhận định: "Xét đến những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và những bất ổn liên quan đến thời gian kéo dài của xung đột cũng như những tác động lâu dài đối với hoạt động khai thác và xuất khẩu, chúng tôi cho rằng các Bộ trưởng sẽ duy trì các mục tiêu hiện tại và hoãn những quyết định lớn về hạn ngạch sang năm tới".

Các Bộ trưởng dầu mỏ của OPEC và OPEC+ dự kiến bắt đầu chuỗi bốn cuộc họp liên tiếp vào lúc 13h GMT ngày Chủ nhật 29/11 (20h cùng ngày, giờ Việt Nam).