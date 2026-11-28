Iraq đang đàm phán với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhằm xin phép tăng sản lượng khai thác dầu, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudair cho biết hôm thứ Sáu (27/11). Baghdad cho rằng nước này cần được nâng trần khai thác để có thêm nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng.

Đề nghị của Iraq được đưa ra ngay trước thềm các cuộc họp của OPEC+ vào Chủ nhật, trong đó liên minh sẽ thảo luận về chính sách khai thác dầu cho năm 2027.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khả năng Iraq đạt được mục tiêu này là không cao.

Theo ba nguồn tin trao đổi với Reuters, các thành viên OPEC+ về nguyên tắc đã nhất trí giữ nguyên hạn ngạch khai thác dầu trong quý I/2027. Dù vậy, đây chưa phải quyết định chính thức. Liên minh vẫn còn bất đồng về cách xác định công suất khai thác dầu của các nước thành viên – yếu tố sẽ được sử dụng làm cơ sở thiết lập hạn ngạch trong tương lai.

Hiện hạn ngạch khai thác dầu của Iraq là 4,431 triệu thùng/ngày. Baghdad muốn hạn ngạch trong tương lai được tính toán dựa trên công suất khai thác 6 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, một tổ chức đánh giá độc lập do OPEC+ thuê đã đưa ra con số thận trọng hơn nhiều, xác định công suất khai thác của Iraq ở mức 4,9 triệu thùng/ngày. Mức đánh giá này sẽ khiến Iraq có ít lợi thế hơn đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm giành được hạn ngạch khai thác cao hơn.

Nỗ lực gia tăng hạn ngạch của Iraq diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Washington gây sức ép, khuyến khích Baghdad rời khỏi OPEC.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ đã khuyến khích Iraq cân nhắc rút khỏi tổ chức này từ đầu năm nay. Thủ tướng Iraq được cho là đã đề cập đến khả năng đó tại một cuộc họp chính phủ. Tuy nhiên, Bộ Dầu mỏ Iraq phản đối phương án rời OPEC và ủng hộ việc tiếp tục đàm phán để giành hạn ngạch khai thác lớn hơn.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc thảo luận với Iraq tập trung vào vấn đề cơ sở hạ tầng năng lượng, chứ không phải tư cách thành viên OPEC của nước này.

Washington được cho là cũng đã khuyến khích Venezuela cân nhắc rời khỏi OPEC, mặc dù quốc gia Nam Mỹ hiện đang được miễn trừ khỏi các hạn ngạch khai thác của tổ chức. Tuy nhiên, việc rời khỏi OPEC sẽ không ngay lập tức giúp Venezuela thoát khỏi các hạn chế đối với hoạt động khai thác dầu.

Nếu Venezuela và Iraq quyết định rời khỏi tổ chức, hai nước sẽ nối bước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia đã rút khỏi OPEC hồi tháng 5 sau nhiều năm bất đồng liên quan đến các giới hạn khai thác dầu của chính mình.

Iraq trước đây cũng từng đe dọa rời khỏi tổ chức.

Việc mất thêm một nhà khai thác dầu lớn sẽ khiến OPEC+ suy giảm sức ảnh hưởng trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đồng thời làm suy yếu khả năng điều phối nguồn cung của liên minh.