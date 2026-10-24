Ốp lưng 3,8 triệu của iPhone Duo có gì đặc biệt?

Cùng với iPhone Duo, Apple cũng mở bán 2 mẫu ốp bảo vệ cho máy, gồm Folio có chân đế có giá 3,8 triệu đồng và ốp lưng thông thường có giá 2,3 triệu đồng. Trong đó, mẫu bảo vệ có chân đế gồm một mảnh nhưng có thể bảo vệ cả mặt trước và mặt sau của máy. Theo Apple, phụ kiện này được làm từ chất liệu vải sần, khác với nhựa ở ốp lưng thông thường.

Phụ kiện này có 2 lựa chọn màu là xanh đen và nâu xám, tương thích với 2 màu của iPhone Duo là đen và trắng. Cả hai mặt được gắn bằng từ tính vào iPhone Duo, thao tác tháo và lắp đều rất nhanh. Ở chiều ngược lại, ốp sẽ không chắc chắn và cũng không bảo vệ được viền máy titan như loại ốp lắp tràn qua viền.

Phần dưới ở mặt lưng có thể mở ra thành chân đế, giúp giữ máy trên mặt bàn để xem video hoặc các nội dung khác. Chân đế chắc chắn và có thể mở ở nhiều góc. Khi cần, người dùng cũng có thể đặt ngón tay vào phần này để giữ iPhone ở phương ngang chỉ bằng một tay mà không cần phải mất lực nắm, giữ chiếc điện thoại vốn khá nặng. Chiếc iPhone Duo nặng 253 gr, ốp nặng khoảng 57 gr, và cả hai là trên 310 gr.

Khi mở máy, sợi dây cao su ở đằng sau sẽ được kéo giãn để áp sát vào phần bản lề. Phần nối giữa mặt vải và dây cao su linh hoạt giúp thao tác này rất nhẹ. Tuy nhiên, đôi lúc người dùng mở màn hình trong và dùng lực ở tay trái, nắp trước có thể bị kéo ra mang lại cảm giác hơi lỏng lẻo.

Để dùng màn hình ngoài, người dùng có thể mở nắp trước một phần, hoặc xoay hẳn về đằng sau. So với cảm giác cầm máy trần, việc dùng màn hình chính khi gắn ốp hơi cồng kềnh.

Với một thao tác rất phổ biến của người dùng bình thường là mở màn hình và chụp bằng camera sau, khi gắn chiếc ốp này bạn sẽ phải dùng tay trái hoặc ngón trỏ tay phải giữ để nắp trước không che camera, thao tác khá phiền.

Chân đế của mẫu ốp màu nâu xám nhìn từ phía sau. Ưu điểm của chiếc ốp chân đế là có thể bảo vệ cả màn hình ngoài và mặt lưng, một phần bản lề iPhone Duo. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm hơn nếu gập máy và để vào trong túi quần hoặc để chung với các món đồ khác trong túi xách. Khi cần, việc tháo lắp cũng rất nhanh chóng. Nhược điểm của loại ốp này là không thực sự chắc chắn và mức giá cao.

Với lựa chọn rẻ hơn là ốp nhựa từ Apple, máy sẽ được bảo vệ phần viền. Tuy nhiên, người dùng sẽ cần bóc một miếng dán để ốp gắn vào máy chắc hơn. Loại ốp này cũng không có phần bảo vệ màn hình ngoài.

Trải nghiệm iPhone Duo để biết vì sao máy có giá 65 triệu Duo là chiếc iPhone không giống bất kỳ chiếc iPhone nào trước đây. Sản phẩm đạt đến mức độ hoàn thiện mà chưa smartphone gập nào từng chạm tới.

Nhật Minh