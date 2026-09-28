Ốp điện thoại gập bảo vệ được gì, bỏ sót gì

Ảnh: Casetify

Theo đánh giá, ốp điện thoại gập là món phụ kiện đầu tiên người dùng nên mua, dù đang cầm Galaxy Z Fold 8, iPhone Duo hay một mẫu máy gập đời cũ của Samsung, Motorola. Dòng máy này mỏng manh hơn điện thoại thường vì có bản lề, lại thường đạt mức chống bụi thấp hơn. Máy gập cần khoảng trống và trục xoay mà điện thoại thông thường không có, nên nhà sản xuất gặp nhiều khó khăn khi làm ốp vừa đủ chắc, vừa không cản thao tác gập mở, lại giữ được vẻ gọn đẹp của máy.

Phần lớn ốp cho máy gập gồm hai mảnh tách rời, bởi chiếc máy giống hai chiếc điện thoại ghép lại ở bản lề. Mảnh thứ nhất ôm mặt lưng và cạnh máy, che cả cổng sạc lẫn cụm camera, có gờ nhô cao để ống kính không va trực tiếp khi rơi. Mảnh còn lại bọc mặt trước bằng một viền gờ chạy quanh màn hình. Cách làm này giúp máy tránh vỡ, sốc, trầy và xước, nhưng chỉ giống một lớp vỏ che, không bao kín mọi phía và bỏ trống phần bản lề.

Mỗi hãng phụ kiện chọn một hướng riêng. Ốp Carbon Standing Case của Samsung dành cho Galaxy Z Fold 8 có lớp phim chống chói và chân dựng gắn sẵn, thiên về sự tiện lợi hơn khả năng bảo vệ.

Casetify đi theo hướng bền chắc, khi giới thiệu mẫu ốp sắp bán cho iPhone Duo có công nghệ phân tán lực khi rơi và cơ chế che bản lề Duo-Lock. Dòng ốp Galaxy Z Fold 8 hiện có của hãng này cũng che bản lề tương tự, đổi lại máy dày và nặng hơn. Một số ốp cơ bản còn để trống màn hình ngoài, nên người dùng có thể chọn bộ ốp kèm miếng dán hoặc mua miếng dán riêng.

Người cần bảo vệ tối đa có thể tìm tới dòng ốp siêu bền của CaseBorne, Supcase hay Otterbox. Các mẫu này nối liền mặt trước với mặt sau thành một khối, che cả bản lề và kèm miếng dán màn hình. Ốp Supcase Unicorn Beetle Pro cho Galaxy Z Fold 6 là một ví dụ, khi tích hợp sẵn kính cường lực dán màn hình, còn phần che bản lề kiêm luôn chỗ cài bút S Pen. Cái giá phải trả là thân máy khá cồng kềnh.

Ngay cả chiếc ốp tốt nhất cũng không xử lý được bụi, vấn đề lớn nhất của máy gập. Khi người dùng gập máy lại, bụi bám trên màn hình có thể mắc vào cơ cấu bản lề, giống chuyện vẫn xảy ra với laptop. Những hạt bụi nhỏ tới mức mắt thường không thấy vẫn có thể làm hỏng, thậm chí làm nứt màn hình. Theo tìm hiểu hiện chưa có ốp nào ngăn được bụi lọt vào nếp gập hay bản lề.

Mức chống bụi vì thế chênh lệch khá xa giữa các mẫu máy. iPhone Duo và Google Pixel 11 Pro Fold đạt chuẩn IP68, cao hơn các máy gập đời cũ. Galaxy Z Fold 8 chỉ đạt IP48, còn Motorola Razr Fold đạt IP49, nghĩa là bụi mịn vẫn có thể làm hỏng màn hình và bản lề. Chữ số đầu tiên trong chuẩn IP cho biết khả năng chặn vật rắn, và mức 4 chỉ chặn được vật có kích thước từ 1 mm trở lên.

Theo đó, người dùng nên vừa lắp ốp, vừa lau nhanh màn hình mỗi lần trước khi gập máy, thỉnh thoảng dùng cọ mềm quét bụi bám bên ngoài bản lề. Việc chăm sóc này tốn công hơn so với điện thoại thường, nhưng vẫn cần làm để giữ máy bền lâu, kể cả khi người dùng đã có ốp tốt và máy đạt chuẩn chống bụi cao.