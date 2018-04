Only C hốt hoảng khi chung cư bất ngờ bốc cháy

Chung cư nơi Only C ở bỗng nhiên bốc cháy vào chiều ngày 1/4.

Mới đây, người hâm mộ vô cùng lo lắng khi Only C bất ngờ thông báo chung cư nơi anh ở bất ngờ bốc cháy. Nam nhạc sĩ viết: “1/4 mà bên nhà cháy. May mà được thông báo nhanh nên toàn dân được an toàn và công tác chữa cháy của đội PCCC quận 2 và ban quản lý chung cư cũng rất tốt. Di tản cư dân rất nhanh và chuyên nghiệp.Lửa được dập ngay sau đó. Lou Hoàng bế chó xếp hàng để đi trốn lửa”.

Tuy nhiên, đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó và mọi người ở chung cư cũng ổn định trở lại vì sự cố bất ngờ này.

Only C khiến nhiều người lo lắng khi thông báo nhà bị cháy.

Mọi người đều hốt hoản khi vụ cháy xảy ra.

Lou Hoàng với vẻ mặt hốt hoảng khi chung cư đột nhiên bị cháy.

Lou Hoàng ôm con của Only C tháo chạy khỏi đám cháy.

Theo đó, khoảng 18h ngày 1/4, tại tầng 8 chung cư ParcSpring, quận 2, TP.HCM bốc ngờ bốc cháy, hàng trăm người dân hoảng loạn tháo chạy. Theo người dân, hệ thống chuông báo động reo vang nên cư dân hốt hoảng tháo chạy bằng lối thoát hiểm thang bộ. Lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận dập lửa, tránh lây lan.

Chung cư ParcSpring là nơi tiếp theo sau Carina tại TP.HCM bị cháy.

Thời gian gần đây, nhiều chung cư trên cả nước xảy ra hỏa hoạn khiến mọi người hoang mang và lo lắng trước sự an toàn của những nơi này.

Trịnh Thu Thảo