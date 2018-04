Only C bất ngờ trở thành cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình

Only C trở thành cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình – bạn không tin điều này ư? Vậy hãy xem MV mới nhất dưới đây nhé!

Sau Yêu Đi Đừng Sợ và Em Chưa 18, Only C ngày càng được biết đến là một nghệ sĩ khá có duyên với các bộ phim khi các bài nhạc phim do anh thể hiện luôn đón nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ dư luận, đồng thời lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc với lượt nghe khủng.

Và mới đây, Only C đã tung ra MV mới nhất có tựa đề Đời Dạy Tôi. Đây là một trong những OST của Ông Ngoại Tuổi 30 – bộ phim được remake từ tác phẩm Scandal Makers đình đám của điện ảnh Hàn Quốc. Đời Dạy Tôi tiếp tục là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện và do Only C đảm nhiệm vai trò sản xuất đồng thời trình bày.

“Tất cả ý tưởng thực hiện 'Đời Dạy Tôi' đều bám sát cảm xúc của bộ phim.Tôi mất cả mùa tết để hoàn thành bài hát. Lúc đầu tôi dự định làm một ca khúc có chủ đề tình yêu, nhưng sau này chúng tôi quyết định thay đổi nên phải mất 2 tuần để hoàn thành.

Tôi là 1 fan của 'Ông Ngọa i Tuổi 30' bản Hàn. Và đến khi xem bản Việt tôi đã thấy đượcnhững nét duyên dáng phù hợp với văn hóa nước mình. Với tôi, đây là một bộ phim chuyển thể khá thành công” – Only C chia sẻ.

Trong MV, Only C hóa thân thành cậu bé Phương Đông lúc lớn.

Với giai điệu nhẹ nhàng bắt tai, ca từ đơn giản nhưng ý nghĩa và quan trọng là vô cùng thích hợp với nội dung cũng như thông điệp của Ông Ngoại Tuổi 30, ca khúc Đời Dạy Tôi tin chắc tiếp tục là một sản phẩm thành công nữa của bộ đôi Only C – Nguyễn Phúc Thiện và khiến khán giả thích mê.

Ông Ngoại Tuổi 30 là câu chuyện xoay quanh anh chàng phát thanh viên điển trai nổi tiếng Sơn Huy. Ở tuổi hơn 30, Sơn Huy có một cuộc sống đáng mơ ước với sự nghiệp ổn định, nhà cửa sang trọng, có người yêu xinh đẹp và nóng bỏng… Cho đến một ngày, cuộc sống mỹ mãn đó bị xáo trộn khi một cô gái trẻ đem theo cậu con trai nhỏ đến nhận anh là cha.

Từ một người đàn ông độc thân, tự do tự tại, Sơn Huy trở thành cha và ông ngoại ở tuổi 30 mà không hề có sự chuẩn bị, hoàn toàn trong tâm thế bị động. Anh chàng sẽ phải đối diện như thế nào với “món quà” đầy bất ngờ này? Và liệu sự thật này sẽ có những ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Sơn Huy?

Hài hước và tràn đầy tình cảm, Ông Ngoại Tuổi 30 là tác phẩm điện ảnh phù hợp mọi đối tượng khán giả với những bài học nhẹ nhàng về cuộc sống, về tình cảm gia đình: Dù cho bất kỳ điều gì xảy ra thì gia đình, người thân vẫn mãi là điều quan trọng nhất và không gì có thể đánh đổi với mỗi người.

Phim hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/3.

Trúc An

Theo Vietnamnet