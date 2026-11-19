Từ một chương trình kích cầu mua sắm trực tuyến được tổ chức lần đầu năm 2014, Online Friday đã từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa hoạt động và kết nối nhiều chủ thể trên thị trường số. Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi chương trình gắn với Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường minh bạch, an toàn và bền vững.

Hơn một thập kỷ đưa thương mại điện tử đến gần người tiêu dùng

Năm 2014, Bộ Công Thương giao Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (nay là Cục Thương mại điện tử) phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday. Chương trình được triển khai vào thứ Sáu đầu tiên của tháng 12, tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và giúp người tiêu dùng tiếp cận các chương trình ưu đãi trên môi trường trực tuyến.

Từ ngày hội mua sắm trực tuyến, Online Friday đang chuyển mình thành chuỗi hoạt động kết nối hệ sinh thái thương mại điện tử, hướng tới thị trường số minh bạch, an toàn và bền vững.

Ngay trong năm đầu tiên, Online Friday thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia với 3.226 sản phẩm khuyến mại, giảm giá. Con số này cho thấy sức hút của mô hình xúc tiến thương mại mới, đồng thời mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng số.

Qua từng năm, Online Friday liên tục đổi mới về quy mô và phương thức tổ chức. Từ một ngày hội tập trung vào mua sắm, khuyến mại trực tuyến, chương trình dần mở rộng thành hoạt động kết nối doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử, đơn vị logistics, thanh toán và các địa phương. Hoạt động quảng bá hàng Việt, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP ngày càng được chú trọng. Cùng với đó là các chương trình trải nghiệm công nghệ, livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm chính hãng và nâng cao nhận thức về mua sắm trực tuyến an toàn.

Sự thay đổi này phản ánh quá trình phát triển của thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng giao dịch hay thúc đẩy doanh số trong những dịp khuyến mại, mà còn phải mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, nâng cao trải nghiệm mua sắm và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Từ đó, Online Friday từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện kích cầu tiêu dùng, trở thành điểm kết nối các thành phần của hệ sinh thái thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên môi trường số phát triển thực chất hơn.

Lan tỏa cơ hội kinh doanh

Tiếp nối hành trình đó, năm 2026 ghi nhận dấu mốc quan trọng khi Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 chính thức được xác lập. Theo Điều 3 Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ, ngày 12/12 hằng năm được quy định là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.

Việc xác lập ngày hưởng ứng riêng thể hiện sự ghi nhận đối với vai trò ngày càng quan trọng của thương mại điện tử trong nền kinh tế số. Đây cũng là dịp để huy động sự tham gia của cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, nền tảng và người tiêu dùng vào các hoạt động thúc đẩy thị trường.

Đáng chú ý, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia không chỉ diễn ra trong ngày 12/12 mà được định hướng triển khai thường xuyên, liên tục trong năm. Phạm vi này mở ra cơ hội tổ chức nhiều chương trình thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo kỹ năng kinh doanh và mua sắm trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hoạt động quảng bá hàng Việt, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP ngày càng được chú trọng.

Một trong những nội dung quan trọng là xây dựng môi trường giao dịch trực tuyến minh bạch, an toàn. Các vấn đề về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống hàng giả, hàng nhái, nâng cao trách nhiệm của người bán và nền tảng cần được chú trọng song hành với hoạt động phát triển thị trường.

Ngày Thương mại điện tử quốc gia vì thế không đơn thuần là một dịp khuyến mại quy mô lớn. Đây còn là điểm hội tụ các sáng kiến, chương trình kết nối và hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bao trùm, tạo điều kiện để doanh nghiệp ở nhiều quy mô, địa phương cùng tham gia thị trường số.

Hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam, Online Friday 2026 tiếp tục được tổ chức với vai trò là một trong những hoạt động trọng điểm. Chương trình do Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, TikTok Shop Việt Nam và Shopee Việt Nam tổ chức.

Mang thông điệp “Thương mại điện tử không khoảng cách”, Online Friday 2026 hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường số cho mọi vùng miền, mọi quy mô doanh nghiệp, thế hệ và trình độ kỹ năng. Chương trình diễn ra từ ngày 10-16/12/2026, trong đó các hoạt động trực tiếp được tổ chức trong hai ngày 10-11/12 tại Bảo tàng Hà Nội. Chuỗi sự kiện bao gồm trưng bày, quảng bá hàng Việt và sản phẩm OCOP; hội thảo chuyên đề; tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông qua mô hình E-commerce Clinic; livestream bán hàng và kết nối trải nghiệm mua sắm trực tuyến với trực tiếp (O2O).

Đặc biệt, các nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI), thanh toán số, logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và tuân thủ pháp luật được đưa vào chương trình. Đây là những vấn đề thiết thực, giúp doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ, tháo gỡ khó khăn và từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Thông qua chuỗi hoạt động, Cục Thương mại điện tử tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối cơ quan quản lý, hiệp hội, nền tảng, doanh nghiệp và người tiêu dùng; đồng hành cùng cộng đồng trong phổ cập kiến thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và mở rộng cơ hội kinh doanh trực tuyến.

Từ Online Friday năm 2014 đến Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 năm 2026 là hành trình chuyển đổi từ một sự kiện mua sắm trực tuyến thành chương trình hưởng ứng có quy mô và mục tiêu rộng lớn hơn. Không chỉ thúc đẩy tiêu dùng, chuỗi hoạt động còn hướng tới kết nối nguồn lực, nâng cao năng lực doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh số an toàn, minh bạch. Đây cũng là nền tảng để thương mại điện tử Việt Nam phát triển theo chiều sâu, mở rộng cơ hội tham gia thị trường cho doanh nghiệp và người dân trên cả nước.