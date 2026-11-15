Online Friday 2026: Xóa khoảng cách để thị trường bán lẻ trực tuyến bứt phá

Họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026).

Ngày 14/11/2026, tại TP.HCM, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) chính thức tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026) với chủ đề xuyên suốt “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử nhấn mạnh ngày 12/12/2026 đầu tiên sẽ là dấu mốc khởi đầu, đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển toàn diện tiếp theo của ngành, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển rộng khắp và tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân, doanh nghiệp trên cả nước. Theo Lãnh đạo Cục, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng thuộc nhóm hàng đầu khu vực, với quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến năm 2026 ước đạt từ 37,2 đến 37,8 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng 20% – 22% so với năm 2025.

Động lực phát triển này càng được củng cố mạnh mẽ khi năm 2026 ghi dấu những bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế. Cụ thể, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trước đó, vào ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, chính thức quy định lấy ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia, qua đó khẳng định vai trò động lực kinh tế trọng yếu của lĩnh vực này đối với sinh kế của hàng triệu người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử phát biểu tại họp báo.

Tuy nhiên, song hành cùng sự mở rộng nhanh chóng về quy mô, thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều khoảng cách cần được thu hẹp như sự chênh lệch giữa các trung tâm đô thị lớn với vùng sâu, vùng xa; giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh; giữa các thế hệ người tiêu dùng cũng như sự khác biệt về năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Online Friday 2026 lựa chọn thông điệp “Thương mại điện tử không khoảng cách” nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững thông qua 5 trụ cột cốt lõi:

Không khoảng cách vùng miền: Đưa cơ hội tiếp cận và kinh doanh trên môi trường số đến mọi địa phương trên cả nước, đồng thời kết nối nhà bán hàng và các sản phẩm OCOP địa phương với thị trường toàn quốc và quốc tế.

Không khoảng cách quy mô: Đồng hành, tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tiếp cận công cụ, khách hàng và hệ sinh thái ngang tầm doanh nghiệp lớn.

Không khoảng cách thế hệ: Kiến tạo môi trường mua sắm trực tuyến thân thiện, an toàn và dễ tiếp cận cho mọi lứa tuổi, từ người tiêu dùng trẻ đến người lớn tuổi và người lần đầu mua sắm trực tuyến.

Không khoảng cách kỹ năng: Phổ cập kiến thức, năng lực số, kỹ năng vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào kinh doanh trực tuyến.

Không khoảng cách pháp lý: Nâng cao hiểu biết và thúc đẩy tuân thủ quy định về thương mại điện tử, thuế; xây dựng thị trường minh bạch, chuẩn hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số.

Các chuyên gia trao đổi thông tin chương trình Online Friday 2026 tại họp báo.

Để hiện thực hóa 5 trụ cột trên, chuỗi sự kiện Online Friday 2026 sẽ được triển khai đồng bộ tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước theo lộ trình các chặng điểm nhấn:

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (10/12 – 16/12/2026): Triển khai liên tục trên quy mô toàn quốc với hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP.

Sự kiện trải nghiệm và không gian số (10/12 – 11/12/2026): Tổ chức trực tiếp tại Bảo tàng Hà Nội với 5 phân khu chuyên biệt phản ánh trọn vẹn 5 chiều “Không khoảng cách”, gồm Khu Gian hàng tiêu chuẩn, Sân khấu chính (tổ chức hội thảo chuyên đề), Khu E-commerce Clinic, Khu Livestream và Khu trải nghiệm ưu đãi O2O (Online-to-Offline).

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (09h00 ngày 11/12/2026): Cử hành trang trọng tại Sân khấu chính, Bảo tàng Hà Nội.

Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12/2026): Ngày Thương mại điện tử quốc gia đầu tiên được tổ chức chính thức theo quy định pháp luật, đóng vai trò là siêu ngày hội số và cao điểm mua sắm trực tuyến trên cả nước.