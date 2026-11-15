Online Friday 2026: Thúc đẩy thương mại điện tử không khoảng cách thông qua 5 trụ cột

Thương mại điện tử không khoảng cách - Định hướng phát triển toàn diện

Năm 2026, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế tăng trưởng hàng đầu khu vực với quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt 37,2 - 37,8 tỷ USD, tăng 20% - 22% so với năm 2025. Cũng trong năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026, chính thức quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử cho biết, năm 2026 ghi dấu bước ngoặt quan trọng khi Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, chính thức quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử nhấn mạnh ý nghĩa của hành lang pháp lý vừa được ban hành đối với sự phát triển của ngành: “Đây là sự khẳng định mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước về vị thế của thương mại điện tử như một động lực kinh tế trọng yếu gắn liền với sinh kế của hàng triệu người dân”.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, bà Lê Hoàng Oanh cũng chỉ ra một số thách thức đối với thương mại điện tử hiện nay, thể hiện ở khoảng cách phát triển giữa các trung tâm đô thị lớn và khu vực vùng sâu, vùng xa; giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể; cũng như sự khác biệt về năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật giữa các nhóm người tiêu dùng.

Trước những cơ hội và thách thức đó, Online Friday 2026 lựa chọn chủ đề xuyên suốt “Thương mại điện tử không khoảng cách”, tập trung giải quyết bài toán phát triển toàn diện thông qua 5 trụ cột.

Không khoảng cách vùng miền hướng tới đưa cơ hội số đến mọi địa phương trên cả nước, kết nối nhà bán hàng và sản phẩm OCOP địa phương với thị trường toàn quốc và quốc tế.

Không khoảng cách quy mô tập trung đồng hành, tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tiếp cận công cụ, khách hàng và hệ sinh thái ngang tầm doanh nghiệp lớn.

Không khoảng cách thế hệ hướng tới kiến tạo môi trường mua sắm số thân thiện, dễ tiếp cận và an toàn cho mọi lứa tuổi, từ người tiêu dùng trẻ đến người lớn tuổi và người lần đầu mua sắm trực tuyến.

Không khoảng cách kỹ năng đặt trọng tâm vào phổ cập năng lực số, kỹ năng vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào kinh doanh trực tuyến.

Không khoảng cách pháp lý hướng đến nâng cao hiểu biết và tuân thủ quy định về thương mại điện tử, thuế; xây dựng thị trường minh bạch, chuẩn hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số.

Chuỗi sự kiện Online Friday không chỉ là cao điểm kích cầu tiêu dùng cuối năm mà còn đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng trong kết nối nguồn lực tiếp sức cho thương mại điện tử Việt Nam nói riêng và kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số những tháng cuối năm

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM CỦA ONLINE FRIDAY 2026 Online Friday 2026 được tổ chức với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa các chương trình trực tuyến trên phạm vi toàn quốc và sự kiện trải nghiệm trực tiếp. Mở đầu là Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia, diễn ra từ ngày 10/12 đến 16/12/2026, với hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP. Trong hai ngày 10 - 11/12/2026, Bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành địa điểm tổ chức sự kiện trải nghiệm và không gian số với 5 khu hoạt động chuyên biệt, tương ứng với 5 chiều “Không khoảng cách”. Các không gian bao gồm khu gian hàng tiêu chuẩn, sân khấu chính với các hội thảo chuyên đề, khu E-commerce Clinic, khu Livestream và khu trải nghiệm ưu đãi O2O (Online-to-Offline). Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia sẽ diễn ra vào 9h00 ngày 11/12/2026 tại sân khấu chính của Bảo tàng Hà Nội. Tiếp đó, ngày 12/12/2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên Ngày Thương mại điện tử quốc gia được tổ chức theo quy định pháp luật, đồng thời trở thành cao điểm mua sắm trực tuyến trên phạm vi cả nước.

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội kinh doanh số

Trong phần trao đổi chuyên môn với các đơn vị thông tấn, báo chí, đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp đã nhấn mạnh vai trò kết nối của Online Friday trong việc huy động nguồn lực toàn xã hội thúc đẩy thương mại điện tử. Khác với các chương trình mua sắm riêng lẻ của từng doanh nghiệp, sự kiện cấp quốc gia tạo điều kiện để các nền tảng thương mại điện tử, ngân hàng, đơn vị thanh toán và doanh nghiệp cùng phối hợp. Đồng thời, sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương giúp mở rộng phạm vi triển khai, đưa các hoạt động hưởng ứng đến gần hơn với doanh nghiệp và người dân.

Khác với các chương trình mua sắm riêng lẻ của từng doanh nghiệp, sự kiện cấp quốc gia Online Friday tạo điều kiện để các nền tảng thương mại điện tử, ngân hàng, đơn vị thanh toán và doanh nghiệp cùng phối hợp

Từ kinh nghiệm tổ chức các ngày mua sắm trực tuyến trên thế giới như Black Friday, Cyber Monday hay Singles' Day, đại diện cơ quan quản lý cho biết, việc lựa chọn ngày 12/12 làm Ngày Thương mại điện tử quốc gia cũng phù hợp với xu hướng tổ chức các chương trình kích cầu vào dịp cuối năm, thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân thường gia tăng. Đây đồng thời là cơ sở để duy trì một hoạt động thường niên, tạo điểm nhấn cho thị trường thương mại điện tử trong nước.

Không chỉ hướng đến thúc đẩy tiêu dùng trực tuyến, Online Friday 2026 còn đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tham gia thương mại điện tử cho các địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn, nơi vẫn còn tồn tại nhiều khoảng cách so với các đô thị. Thực tế cho thấy, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn về chi phí vận chuyển, logistics, năng lực quản lý ở cấp cơ sở cũng như sự phối hợp giữa nhà sản xuất, nhà bán hàng và đội ngũ sáng tạo nội dung. Việc quảng bá hàng hóa, đặc sản địa phương trên môi trường số cũng chưa tương xứng với tiềm năng, trong khi thông tin về một số địa phương còn thiếu tính đồng bộ và chính xác.

Online Friday 2026 cũng đặt mục tiêu mở rộng cơ hội tham gia thương mại điện tử cho các địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn, nơi vẫn còn tồn tại nhiều khoảng cách so với các đô thị

Để giải quyết những hạn chế này, TikTok cho biết đang triển khai chương trình hỗ trợ các địa phương định vị sự hiện diện trên không gian mạng, chuẩn hóa thông tin và giới thiệu câu chuyện về hàng hóa, văn hóa, con người. Đáng chú ý, tại các xã có đủ 100 nhà bán hàng mới, nền tảng này sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn một kèm một và hỗ trợ mỗi nhà bán hàng với giá trị lên tới hơn 200 triệu đồng. Cùng với đó là định hướng phối hợp với chính quyền địa phương nhằm giảm chi phí vận chuyển, logistics, đồng thời nâng cao kỹ năng kinh doanh số cho thương nhân và đội ngũ sáng tạo nội dung.

Ở góc độ xuất khẩu, thương mại điện tử xuyên biên giới cũng mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguồn lực hạn chế. Thông qua các chương trình xúc tiến như Go Global của Bộ Công Thương, doanh nghiệp có thể lựa chọn kênh tiếp cận phù hợp với năng lực và sức cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh xuất khẩu trực tuyến, hoạt động xúc tiến tại chỗ, tận dụng lượng khách du lịch quốc tế và cộng đồng kiều bào về nước trong các dịp lễ, Tết cũng được đại diện Hiệp hội đề cập như một hướng tiếp cận tiềm năng cho sản phẩm OCOP và đặc sản Việt Nam.

Hỗ trợ doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững

Đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể, việc tham gia thương mại điện tử không chỉ đòi hỏi khả năng tiếp cận nền tảng mà còn cần được hỗ trợ về kỹ năng vận hành và kiến thức pháp lý. Theo đại diện cơ quan quản lý, mô hình E-commerce Clinic (phòng khám thương mại điện tử) được định hướng xây dựng như một không gian tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình kinh doanh trực tuyến.

Mô hình này hướng tới sự tham gia của các chuyên gia từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tư vấn pháp lý, nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận hành và hiệp hội ngành hàng. Qua đó, nhà bán hàng có thể được hỗ trợ tìm hiểu về nền tảng, định hướng phát triển gian hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiếp cận các hướng dẫn pháp lý cần thiết. Việc tuân thủ quy định được xem là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định, thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng trong ngắn hạn.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia năm 2026 sẽ có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, với các hoạt động triển khai xuyên suốt tháng 12

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh của nhà bán hàng, định hướng thu hẹp khoảng cách trong thương mại điện tử còn hướng đến việc giúp người tiêu dùng tiếp cận môi trường mua sắm trực tuyến an toàn hơn. Đại diện Hiệp hội và doanh nghiệp cho rằng, người lớn tuổi và những người lần đầu mua sắm trực tuyến cần được hỗ trợ để hiểu rõ hơn về lợi ích của thương mại điện tử, cách lựa chọn hàng hóa bảo đảm chất lượng, nhận diện hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi khi giao dịch trên môi trường số.

Ở góc độ thị trường, các ý kiến tại họp báo cũng đề cập đến những cơ hội kinh doanh trong dịp mua sắm cuối năm. Theo thông tin từ đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, dựa trên số liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường là hội viên, nhóm hàng thời trang hiện đang dẫn đầu về hoạt động mua bán trực tuyến. Trong khi đó, sản phẩm OCOP và các nhóm hàng phục vụ Tết được đánh giá có nhiều thuận lợi trong giai đoạn cuối năm.

Những cơ hội của thị trường cũng gắn với định hướng phát triển thương mại điện tử trong giai đoạn tiếp theo. Theo đại diện cơ quan quản lý, Bộ Công Thương xác định hai mục tiêu lớn trong giai đoạn 2026 - 2030 là thu hẹp khoảng cách vùng miền và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Trong đó, một định hướng được đề cập là chuyển dịch tỷ trọng từ mức 30 - 70 trong giai đoạn 2021 - 2025 sang mục tiêu cân bằng 50 - 50 trong giai đoạn 2026 - 2030.

Để cụ thể hóa các định hướng này, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia năm 2026 sẽ có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, với các hoạt động triển khai xuyên suốt tháng 12. Các nhóm ngành hàng được tập trung thúc đẩy gồm thời trang, dệt may, da giày và thủ công mỹ nghệ. Cùng với đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hướng dẫn thực thi pháp luật và kết nối các nguồn lực tham gia thị trường tiếp tục được xác định là những nội dung trọng tâm trong kế hoạch phát triển thương mại điện tử.