Hướng tới thương mại điện tử không khoảng cách

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3142/QĐ-BCT ngày 25/11/2026 về tổ chức Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026). Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 10 - 16/12/2026 trên phạm vi toàn quốc, với chủ đề xuyên suốt “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Chương trình hướng tới kết nối cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao nhận thức về kinh tế số và góp phần định hình thị trường thương mại điện tử hiện đại, bền vững. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử Việt Nam 12/12, gắn với chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng vào thời điểm cuối năm.

Hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Online Friday 2025. Ảnh: Nam Nguyễn

Một trong những mục tiêu được đặt ra là thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Theo kế hoạch, thương mại điện tử sẽ được phổ cập tới khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Việc tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã tại các địa bàn này bình đẳng tiếp cận công nghệ được xác định nhằm mở rộng đầu ra cho hàng hóa, thúc đẩy kinh tế vùng.

Định hướng này đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng tham gia thị trường số của các chủ thể kinh doanh, nhất là những đơn vị có quy mô nhỏ và các cơ sở sản xuất tại địa phương. Không dừng ở việc đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến, chương trình còn hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh làm chủ kỹ năng kinh doanh đa nền tảng, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ mới để tối ưu hóa hoạt động sản xuất, tiếp thị, phân phối.

Cùng với nâng cao năng lực số, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt và đặc sản địa phương là một trọng tâm của Online Friday 2026. Bộ Công Thương định hướng liên kết các sàn thương mại điện tử, đơn vị phân phối và logistics để triển khai hoạt động xúc tiến, khuyến mại, livestream bán hàng; qua đó đưa hàng Việt, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường cả nước.

Đây cũng là cơ sở để tăng cường sự kết nối giữa các chủ thể trong hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Thông qua các nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người mua, trong khi doanh nghiệp và hộ kinh doanh được hỗ trợ mở rộng phương thức giới thiệu, quảng bá hàng hóa.

Một mục tiêu quan trọng khác là xây dựng môi trường thương mại điện tử an toàn, minh bạch và củng cố niềm tin số. Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, việc khuyến khích giao dịch hàng chính hãng thông qua công nghệ xác thực, truy xuất nguồn gốc, thanh toán an toàn và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả được xác định là những nội dung cần chú trọng.

Phát triển thị trường trực tuyến cũng gắn với yêu cầu hoàn thiện hạ tầng và tối ưu chuỗi cung ứng. Bộ Công Thương định hướng thúc đẩy liên kết giữa thương mại điện tử với phân phối truyền thống, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong thanh toán số, logistics, kho vận và giao nhận nhằm rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí, nâng cao trải nghiệm mua sắm đa kênh.

Không gian phát triển của thương mại điện tử còn được mở rộng ra thị trường quốc tế. Theo kế hoạch, chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các nền tảng và mạng lưới logistics quốc tế, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, quảng bá thương hiệu quốc gia, gia tăng giá trị xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Cùng với đó, việc phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương và các xu hướng, quy định pháp luật mới về kinh tế số cũng được đặt ra. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp là yêu cầu nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh trực tuyến cạnh tranh lành mạnh, bao trùm.

Đa dạng hoạt động, kết nối toàn hệ sinh thái

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện Online Friday 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10 - 16/12/2026. Trong đó, lễ khai mạc và kích hoạt sự kiện trải nghiệm, không gian số diễn ra trong hai ngày 10 và 11/12 tại Bảo tàng Hà Nội. Lễ khai mạc Ngày Thương mại điện tử quốc gia được tổ chức vào sáng 11/12.

Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12/2026 là thời điểm diễn ra siêu ngày hội số và cao điểm kích cầu tiêu dùng trực tuyến. Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia tiếp tục được triển khai đến ngày 16/12, trong đó các hoạt động mua sắm trực tuyến trên nền tảng thương mại điện tử được duy trì từ ngày 13 - 16/12.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày, trải nghiệm được tổ chức thành 5 khu vực hoạt động chính, với khoảng 150 ô gian hàng tiêu chuẩn và 8 phiên hội thảo chuyên đề. Mỗi khu vực mang một thông điệp gắn với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, quy mô, thế hệ, kỹ năng và pháp lý.

Trong đó, Khu Hàng Việt - OCOP các địa phương là nơi trưng bày, giới thiệu đặc sản và sản phẩm OCOP do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố giới thiệu; đồng thời hướng dẫn các chủ thể OCOP, hợp tác xã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Khu Doanh nghiệp và thương hiệu chính hãng tạo không gian để hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trưng bày sản phẩm bên cạnh các thương hiệu lớn đang kinh doanh trên sàn, giới thiệu sản phẩm và các chương trình ưu đãi. Hoạt động này gắn với mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các chủ thể kinh doanh.

Trong khi đó, Khu Hệ sinh thái thương mại điện tử tập trung giới thiệu các nền tảng thương mại điện tử, công nghệ, giải pháp AI, dịch vụ ngân hàng, thanh toán, ví điện tử, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới. Các đơn vị tham gia giới thiệu giải pháp và ưu đãi dành cho nhà bán hàng, góp phần tăng cường kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái.

Đáng chú ý, Khu Bảo vệ người tiêu dùng - Hàng thật, hàng giả được bố trí với các hoạt động hướng dẫn nhận diện hàng thật, hàng giả, giới thiệu giải pháp truy xuất nguồn gốc, tem chống giả và phổ biến quy định mới.

Bên cạnh bốn khu vực trên, chương trình còn tổ chức hoạt động Stamp rally (tạm dịch: hình thức thu thập con dấu), trong đó khách tham quan thu thập dấu tại các gian hàng để nhận quà và tham gia bốc thăm. Hoạt động này được bố trí nhằm kết nối các khu vực trong không gian sự kiện.

Để bảo đảm chương trình được triển khai thống nhất, Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Cục Thương mại điện tử giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động phát động, truyền thông và vận hành hệ thống kỹ thuật phục vụ chương trình.

Đơn vị này đồng thời chủ trì tổ chức các hội thảo trực tiếp và trực tuyến, hoạt động tương tác dành cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và trải nghiệm về phát triển thương mại điện tử bền vững.

Cùng với đó, Cục Xúc tiến thương mại có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn thương nhân thực hiện các hoạt động khuyến mại, hỗ trợ thủ tục hành chính đăng ký khuyến mại theo quy định...

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp phát động chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước.

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Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và nắm bắt thông tin về các chương trình khuyến mại vi phạm để xử lý theo quy định.