Online Friday 2026 mở rộng cơ hội kinh doanh số cho doanh nghiệp Việt Nam

Các đại biểu trao đổi về hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao kỹ năng số và tiếp cận thị trường trực tuyến.

Chiều 14/11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị cung cấp thông tin về chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia, Online Friday 2026. Chương trình mang chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”, với sự phối hợp của các sở công thương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và các nền tảng kinh doanh trực tuyến.

Theo Cục Thương mại điện tử, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam năm 2026 ước đạt 37,2–37,8 tỷ USD, tăng khoảng 20–22% so với năm 2025. Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại sự chênh lệch về khả năng tiếp cận giữa các địa phương, nhóm doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, chia sẻ định hướng thu hẹp khoảng cách tiếp cận kinh doanh và mua sắm trực tuyến.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), cho biết khoảng cách này thể hiện giữa trung tâm đô thị lớn với vùng sâu, vùng xa; giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Các thế hệ người tiêu dùng cũng có sự khác biệt về kỹ năng sử dụng công nghệ, trong khi người bán chưa đồng đều về năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật.

Từ thực tế đó, Online Friday 2026 tập trung vào năm trụ cột gồm vùng miền, quy mô, thế hệ, kỹ năng và pháp lý. Ban tổ chức hướng đến việc giúp các chủ thể tham gia thị trường tiếp cận công cụ, khách hàng và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu.

Theo bà Hoàng Oanh, chương trình năm nay còn chú trọng kết nối nhà bán hàng và sản phẩm OCOP địa phương với thị trường trong nước, quốc tế. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh tập trung vào khả năng tiếp cận công cụ, khách hàng và hệ sinh thái thương mại điện tử.

Online Friday 2026 hướng đến kết nối tiêu thụ hàng Việt, sản phẩm OCOP minh bạch hơn.

Ngoài ra, ban tổ chức đồng thời đặt mục tiêu xây dựng môi trường mua sắm thân thiện, dễ sử dụng cho người lớn tuổi và người lần đầu giao dịch trực tuyến. Các hoạt động phổ cập kỹ năng sẽ hỗ trợ người bán vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào kinh doanh.

Về pháp lý, chương trình tăng cường hướng dẫn các quy định liên quan đến thương mại điện tử và thuế. Nội dung này góp phần nâng cao ý thức tuân thủ của người kinh doanh, xây dựng thị trường minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16/12 trên toàn quốc. Các đơn vị tham gia triển khai chương trình kích cầu trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP. Ngày 12/12 là cao điểm mua sắm của chuỗi hoạt động.

Riêng trong hai ngày 10 và 11/12, Ban tổ chức sẽ triển khai sự kiện trải nghiệm tại Bảo tàng Hà Nội với các khu gian hàng, hội thảo chuyên đề, tư vấn thương mại điện tử, livestream và trải nghiệm ưu đãi kết nối trực tuyến với trực tiếp. Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia dự kiến diễn ra lúc 9 giờ ngày 11/12 tại đây.

Bà Lê Hoàng Oanh cho biết thêm, chuỗi sự kiện hướng đến tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí kết nối thông tin đến người dân và doanh nghiệp. Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký tham gia các hoạt động tại cổng thông tin onlinefriday.vn trước ngày 30/11.