Online Friday 2026 hướng đến thương mại điện tử không khoảng cách

Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Chiều 14/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026) với chủ đề xuyên suốt: “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Online Friday 2026 lựa chọn thông điệp “Thương mại điện tử không khoảng cách”, nhằm tập trung giải quyết bài toán phát triển bao trùm và bền vững thông qua 5 trụ cột cốt lõi: không khoảng cách vùng miền, quy mô, thế hệ, kỹ năng và pháp lý. Chuỗi hoạt động có sự phối hợp của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), TikTok Shop Việt Nam, Shopee Việt Nam,… và triển khai đồng bộ tại tất cả tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đại diện Bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp chủ trì phiên tọa đàm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Chuỗi sự kiện Online Friday 2026 không chỉ là cao điểm kích cầu tiêu dùng cuối năm, mà còn đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng trong kết nối nguồn lực tiếp sức cho thương mại điện tử Việt Nam nói riêng và kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số những tháng cuối năm. Điểm nhấn của Online Friday 2026 có thể kể đến: Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia; Sự kiện trải nghiệm và không gian số; Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia; Ngày Thương mại điện tử quốc gia;…

Năm 2026, ghi dấu bước ngoặt mang tính lịch sử khi Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, chính thức quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia, đặt nền móng bền vững cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước về vị thế của thương mại điện tử như một động lực kinh tế trọng yếu gắn liền với sinh kế của hàng triệu người dân,

Đại diện các đối tác và hội viên tiêu biểu tại Câu lạc bộ Fashion Up 2026 nhận vinh danh tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) đánh giá, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ phát triển bứt phá hàng đầu khu vực, năm 2026 tiếp tục duy trì vị thế tăng trưởng hàng đầu khu vực với quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt 37,2 – 37,8 tỷ USD, tăng 20% – 22% so với năm 2025. Tuy nhiên, song hành cùng bước tiến về quy mô là những thách thức về sự chênh lệch như khoảng cách giữa các trung tâm đô thị lớn và vùng sâu, vùng xa; doanh nghiệp quy mô lớn và khu vực doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; các thế hệ người tiêu dùng cũng như sự cách biệt về năng lực số và mức độ tuân thủ pháp lý.