ÔngTrump đích thân đến sân bay đón ông Tập, Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong gần 3 năm, diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh vẫn bất đồng về thương mại, công nghệ, Đài Loan và một số vấn đề an ninh.

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện trên thảm đỏ dài khoảng 30 m. Hai nhà lãnh đạo sau đó đứng cạnh nhau trong lễ đón với quốc thiều hai nước và màn bay biểu diễn của máy bay ném bom B-1.

Phát biểu sau khi tới Washington ngày 23/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc nên là đối tác thay vì đối thủ, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt kết quả tích cực nếu hai bên cùng nỗ lực.

Theo kế hoạch, sáng 24/9 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ tổ chức lễ đón cấp nhà nước Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Nhà Trắng. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm, tập trung vào các vấn đề song phương và quốc tế như thương mại, công nghệ, AI, an ninh, Đài Loan và Iran.

Tối cùng ngày, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania sẽ chiêu đãi quốc yến Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng.

Trong diễn biến liên quan, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News ngày 23/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh đã nhất trí kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, đến ngày 10/1/2027, thay vì hết hạn vào ngày 10/11 tới.

Theo ông Bessent, quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington. Ông đồng thời cho biết trong những ngày tới, hai bên có thể tiếp tục công bố các thỏa thuận liên quan đến nông sản Mỹ và dịch vụ tài chính.