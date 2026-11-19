Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/11 cho biết, cuộc xung đột giữa đất nước ông với Nga có thể chấm dứt chỉ sau một cuộc gặp duy nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với những người đồng cấp từ Nga và Trung Quốc, nếu họ thực sự mong muốn điều đó.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ – dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào ngày 19/11, ông Zelensky khẳng định rằng các nhà lãnh đạo này hoàn toàn có đủ khả năng gây sức ép lên Moscow.

Theo ông Zelensky, nếu Trung Quốc và Mỹ áp đặt hoặc đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, thì "cuộc chiến sẽ chấm dứt". Ngược lại, nếu họ không làm như vậy, điều đó có thể cho thấy rằng họ thực chất không thực sự muốn xung đột kết thúc.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh rằng không một quyết định nào liên quan đến Ukraine có thể được đưa ra mà thiếu sự hiện diện của chính Ukraine, đồng thời khẳng định rằng Kiev và các đối tác châu Âu có chung một lập trường rõ ràng.

"Các vấn đề của Ukraine phải được quyết định với sự tham gia của Ukraine, và các vấn đề của châu Âu phải được quyết định với sự tham gia của châu Âu", ông Zelensky viết trên Telegram.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Independent

Chỉ vài giờ sau cuộc hội đàm ba bên giữa lãnh đạo 3 cường quốc hàng đầu thế giới ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, tại một nơi rất xa, các đồng minh của Kiev cũng tề tựu để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine thời hậu chiến.

Hơn 30 nhà lãnh đạo thuộc nhóm được gọi là "Liên minh những người sẵn sàng" sẽ tham gia cuộc họp mới nhất của nhóm này vào ngày 19/11 tại thủ đô Berlin của Đức.

Theo ông Zelensky, các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tham gia sự kiện này và thông tin cho Ukraine về các cuộc thảo luận của ông Trump tại Trung Quốc, bao gồm cuộc hội đàm ba bên dự kiến và một cuộc gặp riêng với ông Putin.

"Họ sẽ báo cáo lại cho chúng tôi về các cuộc thảo luận mà Tổng thống Mỹ đang tiến hành tại Trung Quốc", ông Zelensky cho biết. "Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe thông tin từ các đối tác hiện đang có mặt tại Trung Quốc", nhà lãnh đạo Ukraine bổ sung.

Trước đó, một quan chức Mỹ nói với Bloomberg rằng các cuộc họp của ông Witkoff và ông Kushner tại Berlin, cùng các cuộc thảo luận của ông Trump tại Trung Quốc, đều nằm trong một nỗ lực ngoại giao phối hợp.

Washington đang tìm cách tạo đà cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, vốn sắp bước sang năm thứ 5.

Minh Đức (Theo Live Mint, Anadolu)