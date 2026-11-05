Ông Zelensky: Xung đột Nga - Ukraine cần kết thúc càng sớm càng tốt

Viết trên mạng xã hội ngày 4/11 giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài một tiếng rưỡi với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo ông Zelensky, hai bên đã thảo luận chi tiết về công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên ở cấp kỹ thuật giữa Ukraine, Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra trong tuần sau tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

“Tốc độ đàm phán cần phải mạnh mẽ nhất để có thể kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Ukraine đã sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết. Các đề xuất của chúng tôi đã rõ ràng và chúng tôi đã chuyển tới phía Mỹ,” nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Facebook/Volodymyr Zelensky

Bên cạnh việc thúc đẩy tiến trình hòa đàm, nhu cầu hỗ trợ quân sự cũng là một nội dung trọng tâm trong cuộc trao đổi. Tổng thống Zelensky cho biết phòng không là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận với phía Mỹ.

“Chúng tôi cần tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot để bảo vệ tính mạng người dân trước các cuộc tấn công của Nga,” ông cho biết. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục triển khai các khuôn khổ hợp tác song phương với Washington, đặc biệt là thỏa thuận về máy bay không người lái (UAV).

Cùng ngày 4/11, các hoạt động tham vấn ngoại giao cũng được tiến hành tại Brussels với sự tham gia của đại diện Ukraine, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Anh, Đức, NATO, Ngân hàng Thế giới (WB) và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Theo ông Zelensky, cuộc họp tập trung vào kế hoạch tái thiết và phục hồi Ukraine hậu xung đột. Ông cho biết một cuộc họp khác về các bảo đảm an ninh dành cho Kiev cũng sẽ được tổ chức tại Brussels vào ngày 5/11.

Theo Kyiv Independent, trong thông cáo báo chí cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các cuộc thảo luận tại Brussels cũng nhằm phối hợp lập trường giữa các đối tác trước vòng đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán tại Abu Dhabi sẽ được tiến hành ở cấp chuyên viên, với các phái đoàn 3 nước tham gia thảo luận kỹ thuật. Đây có thể là bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh cấp cao hơn, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, lập trường của Moscow và Kiev về những điều kiện chấm dứt xung đột vẫn còn nhiều khác biệt. Ukraine từ lâu kêu gọi ngừng bắn dọc theo các tuyến giao tranh hiện tại, trong khi Nga nhiều lần bác bỏ các đề xuất đình chiến và yêu cầu Kiev chấp thuận các yêu cầu về lãnh thổ.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn chưa thể giúp các bên vượt qua thế bế tắc. Những vòng thương lượng trước đó chủ yếu đạt được một số kết quả hạn chế, như trao đổi tù binh và các thỏa thuận ngừng bắn cục bộ trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, một lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát đã tạo điều kiện cho dân thường sơ tán khỏi khu vực đang thiếu hụt lương thực, nước uống, điện và vật tư y tế. Lệnh ngừng bắn tại Oleshky đạt được nhờ sự thúc đẩy của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump.

“Chiến dịch đã thành công, cung cấp hàng viện trợ thiết yếu cho khu vực và tạo điều kiện sơ tán gần 800 người. Thay mặt nước Mỹ, tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo và sự hợp tác của Nga và Ukraine trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky. Tôi hy vọng thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky sẽ trở thành nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia,” bà Trump viết trên mạng xã hội X hôm 2/11.

Theo Nhà Trắng, bà Melania Trump và các đại diện đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Nga và Ukraine nhằm thống nhất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn cục bộ. Lệnh ngừng bắn trên bắt đầu có hiệu lực từ 4h sáng ngày 27/10 (theo giờ Moscow) và kết thúc vào ngày 1/11.