Ông Zelensky xác nhận Ukraine đã nhận lại cảnh báo sớm tên lửa từ Mỹ

“Chúng tôi cảm ơn vì hệ thống cảnh báo sớm hiện đã hoạt động trở lại. Điều này rất quan trọng đối với người dân Ukraine, bởi chúng tôi có thể biết khi nào tên lửa đạn đạo của Nga đang bay tới. Vì vậy, hôm nay đã bắt đầu với những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận trong cuộc họp báo chung ở Oslo (Na Uy) với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 20/10 giờ địa phương.

Thông tin được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra sau khi giới chức Ukraine nhiều lần cho biết họ không nhận được cảnh báo sớm từ các đồng minh trong những đợt tập kích tên lửa đạn đạo gần đây của Nga.

Theo Kyiv Independent, hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine phụ thuộc vào thông tin tình báo do Mỹ cung cấp để phát hiện các tên lửa đạn đạo Nga đang hướng tới lãnh thổ nước này. Trong những ngày gần đây, hoạt động của hệ thống đã bị gián đoạn. Các quan chức Nhà Trắng trước đó lý giải tình trạng này xuất phát từ “điều kiện thời tiết xấu”, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng nguyên nhân là một sự cố phần mềm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng bên trái) trong cuộc họp báo ngày 20/10 ở Oslo (Na Uy). Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 20/10.

“Cuộc trao đổi rất cụ thể và diễn ra tích cực. Chúng tôi đã chia sẻ những vấn đề cần phải giải quyết. Và tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ giải quyết được những vấn đề đó”, ông Zelensky nói và cho biết hai bên thống nhất khả năng tiếp tục liên lạc trong vòng 48 giờ tới.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng thảo luận với các đặc phái viên Mỹ về những bảo đảm an ninh trong khuôn khổ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Đặc phái viên Hòa bình của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff trực tiếp tham gia các cuộc trao đổi tại Oslo, trong khi Cố vấn Jared Kushner tham dự trực tuyến.

“Ngày mai, ông Steve Witkoff sẽ tới Nga. Hãy chờ xem ông Putin sẽ nói gì”, ông Zelensky phát biểu.

Ngoài vấn đề cảnh báo sớm và bảo đảm an ninh, ông Zelensky còn đề cập đến đề xuất Nga và Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của nhau.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev đã ngay lập tức ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, Moscow vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự.

“Chúng tôi đã đưa ra nhiều phương án khác nhau. Chúng tôi sẵn sàng không tấn công các bộ phận nhạy cảm trong lĩnh vực năng lượng của Nga nếu Nga ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của chúng tôi. Ông Putin đã từ chối. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp”, ông Zelensky cho biết.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng Nga, đồng thời cáo buộc ông Zelensky góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên thị trường toàn cầu. “Nói thật, tôi nghĩ đã đến lúc một người khác nên đứng ra đàm phán thay mặt Ukraine. Bởi vì chuyện gì đã xảy ra? Ranh giới kiểm soát lãnh thổ gần như không thay đổi đáng kể, trong khi một triệu người, một con số khủng khiếp, đã thiệt mạng. Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky nên để một người khác đảm nhận việc đàm phán,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng ngày 19/10 giờ địa phương.