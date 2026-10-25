Ông Zelensky: Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn tại Oleshky, kỳ vọng vào vai trò trung gian của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/10 cho biết đất nước ông sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky – một sáng kiến được Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump công bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng Kiev kỳ vọng sự trung gian từ phía Mỹ sẽ mang lại kết quả.

Ông Zelensky cho biết, lệnh ngừng bắn này sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo được triển khai, bao gồm việc khôi phục khả năng tiếp cận thành phố, vận chuyển thực phẩm và thuốc men, cũng như cho phép thường dân rời khỏi khu vực giao tranh.

Tổng thống Ukraine cho rằng đối phương đã gài mìn trên các con đường trong khu vực, khiến tình hình trở nên "vô cùng tồi tệ, cực kỳ nghiêm trọng".

Ông Zelensky cho biết các bên đã tiến hành đàm phán về hoạt động nhân đạo này trong một thời gian ở nhiều cấp độ khác nhau.

"Ukraine sẽ thực hiện phần việc của mình. Chúng tôi kỳ vọng sự trung gian từ phía Mỹ sẽ phát huy hiệu quả", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Independent

Trước đó, cả Nga và Ukraine đều xác nhận lệnh ngừng bắn tạm thời tại Oleshky vào ngày 23/10. Theo đó, giao tranh sẽ tạm dừng vào sáng sớm 27/10, tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán người dân thông qua các hành lang nhân đạo.

Trong khi đó, một tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào ngày 29/10.

"Tình hình tại Oleshky đang vô cùng tồi tệ. Oleshky là một thành phố nằm trên tiền tuyến, đang đứng bên bờ vực thảm họa. Những cư dân còn lại ở đây chủ yếu là người cao tuổi – những người đang khẩn thiết cần được chăm sóc y tế, thuốc men, thực phẩm và nước sạch", Đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết, theo tuyên bố trên trang web của Nhà Trắng ngày 23/10.

"Người dân Oleshky phải sống trong điều kiện thiếu điện, xung quanh là những con đường đầy mìn, và thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công quân sự. Rõ ràng là nếu không có sự can thiệp của tôi, việc đưa viện trợ nhân đạo vào thành phố cũng như sơ tán người cao tuổi ra ngoài là điều không thể thực hiện được", Đệ nhất phu nhân Mỹ nói tiếp.

Theo Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng đại diện của bà đã làm việc trực tiếp với giới lãnh đạo Nga và Ukraine để xác định các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn cục bộ.

"Với tư cách chính thức là bên trung gian độc quyền, Đệ nhất phu nhân đã khởi xướng các cuộc thảo luận với cả hai quốc gia, đồng thời giúp các bên đạt được sự thống nhất về mục tiêu, quy trình kỹ thuật, thời điểm, các bước thực hiện và những điều khoản của thỏa thuận này", Nhà Trắng cho biết.

Trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy tổ chức các cuộc đàm phán mới rộng rãi hơn nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 4 năm rưỡi, ông Zelensky cho biết, các nhà đàm phán từ Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tiến hành các cuộc họp ở cấp kỹ thuật vào nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi (UAE).

Một quan chức Mỹ sau đó cho biết 3 bên có thể tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo trong vài tuần tới tại UAE, hoặc Thụy Sĩ.

Ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng sau đó sẽ có một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của các quốc gia này.

Các vòng đàm phán trước đó do Mỹ dẫn dắt đã rơi vào bế tắc từ tháng 2 mà không đạt được tiến triển đáng kể nào hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột gay gắt nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II.

Nga vẫn tiếp tục yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass ở miền đông – bao gồm cả những vùng lãnh thổ mà Nga chưa kiểm soát về mặt quân sự – trong khi Kiev bác bỏ mọi ý định từ bỏ phần lãnh thổ mà họ hiện đang kiểm soát.

Những nỗ lực hòa bình mới nhất này diễn ra sau một giai đoạn rạn nứt giữa Washington và Kiev trong những tuần gần đây, cùng với một loạt động thái từ Tổng thống Mỹ Donald Trump bị coi là có phần nghiêng về phía Nga.

Minh Đức (Theo Anadolu, Moscow Times)