Ông Zelensky: Ukraine sẽ triển khai tên lửa, tháp pháo để khắc chế UAV động cơ phản lực

Ukraine sẽ bắt đầu triển khai các tên lửa cỡ nhỏ do nước này sản xuất vào cuối tháng 10 nhằm đối phó với các UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực của Nga, đồng thời mở rộng mạng lưới tháp pháo tự động quanh khu vực thủ đô, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Kyiv ngày 4/10.

Theo Ukringrom, ông Zelensky xác nhận các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển một số loại tên lửa đánh chặn chuyên dụng, có chi phí thấp hơn, được thiết kế để vô hiệu hóa các phương tiện bay không người lái (UAV) tốc độ cao. Những tên lửa này dự kiến được triển khai chiến đấu lần đầu trong nửa cuối tháng.

"Chương trình tên lửa cỡ nhỏ - hiện tôi sẽ không nêu tên, có một số loại - rõ ràng chúng ta sẽ thấy kết quả trong nửa cuối tháng này. Chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy kết quả", ông Zelensky nói.

Dù các tên lửa này chưa được sản xuất hàng loạt nhưng tổng thống Ukraine cho biết hoạt động sản xuất có thể nhanh chóng được mở rộng một khi hiệu quả tác chiến được xác nhận.

Ông Zelensky cho biết, các lực lượng Ukraine hiện đánh chặn khoảng 50-60% UAV Shahed sử dụng động cơ turbojet đang bay tới, trong đó không quân cho thấy hiệu quả cao nhất trước các mục tiêu tốc độ lớn.

"Hiện tại, tỉ lệ đánh chặn hiệu quả (UAV động cơ phản lực) vào khoảng 50%, 55%, đôi khi 60% - đó là nhờ lực lượng không quân của chúng tôi", ông Zelensky nói.

"Các máy bay F-16 đang hỗ trợ rất đáng kể và đạn 20mm hoạt động tốt".

Tháp pháo tự động phòng thủ tại Kyiv

Để tăng cường mạng lưới đánh chặn ở mặt đất, ông Zelensky thông báo các đơn vị quốc phòng Ukraine đã lắp đặt hơn 12 tháp pháo chống UAV tự động trên khắp thủ đô, đồng thời có kế hoạch triển khai thêm 8 hệ thống tại khu vực xung quanh Kyiv.

Các module tự động được thiết kế để khai hỏa đạn cỡ .50 (12,7mm), nhằm tiêu diệt các loại đạn lảng vảng đang tiếp cận theo quỹ đạo cuối. Ông Zelensky giải thích rằng những hệ thống này là một phần trong thế trận phòng thủ nhiều lớp, kết hợp nhiều phương tiện, cần thiết để ứng phó với cách thức tiến hành các cuộc tấn công đường không đang thay đổi của Moscow.

"Người Nga giờ đây sẽ tập trung chính xác vào UAV động cơ phản lực và tên lửa đạn đạo", ông Zelensky nhận định. "Liên quan đến các cuộc tập kích quy mô lớn tương tự những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay, tôi cho rằng họ sẽ chuyển từ số lượng sang chất lượng, từ những chiếc Shahed thông thường sang khai thác tối đa các biến thể động cơ phản lực".

Sự thích ứng về công nghệ diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga ngày càng kết hợp các loại đạn lảng vảng tốc độ cao với các loạt tên lửa đạn đạo nhằm áp đảo các kíp phòng không cơ động và làm suy giảm kho dự trữ các tên lửa đất đối không dẫn đường cao cấp.

Thỏa thuận song phương về UAV

Những thông báo về công nghệ được đưa ra cùng thời điểm Ukraine và Đức chính thức hoàn tất một thỏa thuận song phương nhằm tăng cường hợp tác tác chiến trong lĩnh vực chống UAV. Thỏa thuận cho phép các nhà sản xuất quốc phòng Đức trực tiếp tích hợp những kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine vào các dự án sản xuất chung.

Thủ tướng Merz nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa Berlin và Kyiv hoạt động theo cơ chế đối tác hai chiều, đồng thời cho biết các đại diện doanh nghiệp Đức tháp tùng phái đoàn của ông đang nghiên cứu những cách thức thích ứng trên chiến trường của Ukraine, trong khi thiết lập các cơ sở công nghiệp công nghệ cao chung.

Kiên cường về ngoại giao

Sự hiện diện của ông Merz tại Kyiv diễn ra sau những đảm bảo công khai từ Đại sứ EU tại Ukraine Katarína Mathernová, người xác nhận không có đại sứ quán nào của các nước thành viên EU chuẩn bị sơ tán khỏi thủ đô bất chấp những lời đe dọa và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng từ Moscow.

Bà Mathernová xác nhận việc thường xuyên phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao của 25 nước thành viên EU tại Kyiv, đồng thời cho biết Phái đoàn EU và Phái bộ Tư vấn EU (EUAM) tại Ukraine vẫn hoạt động đầy đủ.

Đại sứ cũng nhắc lại các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine rằng các quy trình ngoại giao thông thường yêu cầu phải thông báo trước và chưa nhận được bất kỳ yêu cầu di dời nào.

Thế Hải (Theo Kyivpost, Militarnyi)