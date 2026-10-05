Ông Zelensky: Ukraine sẵn sàng đàm phán ở địa điểm do Mỹ đề xuất, chờ phản ứng của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước ông ủng hộ việc sớm nối lại đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi qua, với trọng tâm trước mắt là đề xuất của Mỹ về việc tổ chức đàm phán kỹ thuật ba bên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Kiev ngày 4/10, ông Zelensky khẳng định thiện chí của Kiev trong việc tham gia sáng kiến ngoại giao này trước khi tháng 10 kết thúc, và giờ đây "bóng" đang ở trong phần sân của phía Nga.

Các nỗ lực của Mỹ nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn đã bị tạm dừng kể từ khi xung đột Iran bùng phát hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết, Washington hiện đang thúc đẩy các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật vào cuối tháng 10.

"Hiện tại, phía Mỹ đang liên lạc với cả Ukraine và Nga, đồng thời đề xuất tổ chức một cuộc họp ba bên ở cấp kỹ thuật vào cuối tháng 10", ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm rằng phía Ukraine giữ thái độ linh hoạt về địa điểm tổ chức: "Chúng tôi sẵn sàng họp tại UAE hoặc một quốc gia khác do phía Mỹ đề xuất. Tôi biết họ cũng sẽ đưa ra đề xuất này với phía Nga, hoặc có thể đã làm rồi. Chúng tôi sẽ chờ phản hồi".

Tháng trước, Điện Kremlin cho biết họ không loại trừ khả năng diễn ra các cuộc đàm phán ba bên trong tháng này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Anadolu

Theo Al Jazeera, mặc dù có những dấu hiệu cho thấy cả Nga và Ukraine đều sẵn sàng thảo luận về việc chấm dứt xung đột, hai bên cũng tuyên bố sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các mục tiêu quân sự và các cơ sở liên quan của nhau.

Moscow cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào ngành năng lượng của Ukraine khi mùa đông đang đến gần. Năm ngoái, những cuộc tấn công tương tự đã khiến hệ thống điện và sưởi ấm ở quốc gia Đông Âu bị tê liệt trong nhiều ngày liền, trong khi nhiệt độ giảm sâu xuống mức -20 độ C.

Theo Kyiv Post, trong các phát biểu vào ngày 4/10, ông Zelensky cũng đã lên tiếng về các cuộc tấn công trong 4 ngày liên tiếp gần đây của Nga, gây hư hại cho nhiều cây cầu tại thủ đô Kiev, cảnh báo rằng Ukraine đã và sẽ tiếp tục thực hiện các đòn đáp trả tương xứng.

Nhà lãnh đạo này đồng thời lưu ý rằng các cơ sở trọng yếu của Nga – bao gồm cả mạng lưới viễn thông huyết mạch tại Moscow – vẫn có nguy cơ bị Ukraine tấn công đáp trả bằng các đòn đánh tầm xa.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, Kyiv Post)