Trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho đất nước ông, bao gồm tên lửa đánh chặn và máy bay chiến đấu.

Theo trang Kyiv Independent, sau hơn 4 năm rưỡi kể từ khi cuộc chiến toàn diện nổ ra, Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn viện trợ quân sự thiết yếu từ phương Tây nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV/drone) ngày càng gia tăng từ phía Nga.

Phát biểu trong một cuộc thảo luận trực tuyến thuộc khuôn khổ hội nghị của "Nhóm Ramstein" vào ngày 17/11, ông Zelensky đã đề xuất phương án để Ukraine tiếp nhận các tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot và IRIS-T từ kho dự trữ hiện có của các quốc gia đối tác.

"Hiện trên thế giới có đủ số lượng tên lửa đánh chặn . Chúng đang nằm trong kho dự trữ của Mỹ, một số quốc gia châu Âu và các đối tác khác trên toàn cầu. Những tên lửa đánh chặn này không nên nằm yên trong kho, mà cần được triển khai trong các tổ hợp phòng không", ông Zelensky phát biểu.

Để đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận tên lửa đánh chặn, ông Zelensky đề xuất hoán đổi tên lửa Patriot và IRIS-T từ kho dự trữ hiện có của các đối tác lấy số tên lửa mà Ukraine đã đặt mua nhưng sẽ nhận được vào một thời điểm muộn hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: United24 Media

Dù không được nêu tên cụ thể, nhưng các tên lửa được mang ra trao đổi được ông Zelensky mô tả là "mới hơn và tốt hơn".

"Đây không phải là quyên tặng. Đây là một cuộc trao đổi. Các vị cung cấp cho chúng tôi những tên lửa mà chúng tôi cần ngay lúc này, và đổi lại, các vị sẽ nhận được những tên lửa mới hơn, tốt hơn", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Bên cạnh vũ khí phòng không, ông Zelensky cũng kêu gọi cung cấp thêm 40 máy bay chiến đấu F-16, đồng thời lưu ý rằng nhiều chiếc hiện đang trong biên chế "phải dành phần lớn thời gian cho công tác bảo trì thay vì thực hiện các chuyến bay".

Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay F-16 đầu tiên vào tháng 7/2024, một năm sau khi Đan Mạch, Hà Lan cùng các đối tác quốc tế khác khởi xướng liên minh cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Máy bay chiến đấu F-16 được sử dụng trong cả các hoạt động tấn công lẫn phòng thủ. Loại tiêm kích này đã được triển khai để đánh chặn tên lửa và UAV trong các đợt không kích vào Ukraine, đồng thời cũng có thể được sử dụng để phóng tên lửa vào các vị trí của đối phương dọc theo tiền tuyến.

Quân đội Ukraine không công bố số lượng máy bay hiện có, nhưng theo Defense Express, tính đến tháng 6, Ukraine sở hữu hơn 39 chiếc F-16 (sau khi đã trừ đi số lượng tổn thất trong chiến đấu).

Trong bản phân tích của mình, Defense Express nhận định rằng đến năm 2030, Ukraine có thể sở hữu khoảng 96-129 máy bay chiến đấu, bao gồm các dòng F-16 của Mỹ, Mirage của Pháp và Gripen của Thụy Điển.

Việc có thêm các máy bay chiến đấu Gripen và Mirage cũng là một ưu tiên đối với Kiev, khi các quan chức đang "nỗ lực hết sức" để có thêm những chiếc máy bay này.

"Các máy bay Mirage có thể được đưa vào vận hành ngay lập tức", ông Zelensky nói. "Châu Âu có thể giúp chúng tôi thực hiện điều này. Xin hãy đưa ra quyết định đó".

Như hãng tin Ukrinform đã đưa tin trước đó, tại cuộc họp lần thứ 37 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) – thường được gọi là "Nhóm Ramstein" – diễn ra ở Brussels vào ngày 17/11, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Wes Streeting đã lên tiếng ủng hộ Ukraine.

Vị Bộ trưởng khẳng định rằng các đối tác quốc tế cần cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, không chỉ để giúp quốc gia này vượt qua mùa đông khắc nghiệt mà còn duy trì sự hỗ trợ xuyên suốt năm 2027, qua đó giúp Ukraine tiếp tục giữ vững tiền tuyến và duy trì vị thế mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán tương lai.

Đồng thời, trong khuôn khổ sự kiện, London đã công bố gói viện trợ mùa đông trị giá 240 triệu bảng Anh dành cho Ukraine, trong đó bao gồm hơn 1.000 tên lửa phòng không. Việc bàn giao dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 12.

Minh Đức (Theo Kyiv Independent, Ukrinform)