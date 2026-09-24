Ông Zelensky: Ukraine đánh chặn 60% tên lửa đạn đạo trong đợt tập kích mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/9 cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn khoảng 60% số tên lửa đạn đạo được Nga phóng trong đợt tập kích đêm 23-24/9, đồng thời cảnh báo Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung tên lửa cho các hệ thống phòng không.

Phát biểu với báo giới tại New York, ông Zelensky cho biết Nga đã tiến hành 3 đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào sáng 24/9. Các cuộc tập kích nằm trong một đợt tấn công lớn hơn, kết hợp tên lửa và máy bay không người lái (UAV), trong đó thủ đô Kiev cũng là mục tiêu.

Theo giới chức Kiev, cuộc tập kích bằng tên lửa khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương. Mảnh vỡ tên lửa làm hư hại một nhà riêng, một tòa chung cư 16 tầng và một tòa nhà không dành cho dân cư tại quận Dniprovskyi. Một bệnh viện phụ sản và trung tâm chẩn đoán ở quận Podilskyi cũng bị hư hại.

Ông Zelensky cho biết tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo của Ukraine thay đổi đáng kể trong năm nay. Trong một số cuộc tấn công, lực lượng Ukraine chỉ đánh chặn được khoảng 10%, trong khi có những đợt không đánh chặn được tên lửa nào. Theo ông, nguyên nhân không phải do thiếu kinh nghiệm mà do thiếu tên lửa đánh chặn.

Tổng thống Ukraine cho biết đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ thêm tên lửa phòng không, đồng thời tìm kiếm nguồn cung từ các nước châu Âu và những đối tác khác. Ông mô tả quá trình bổ sung kho dự trữ diễn ra khó khăn, khi Kiev đôi lúc chỉ có thể tiếp nhận tên lửa với số lượng rất nhỏ.

Vấn đề phòng không đang được Ukraine đặc biệt quan tâm trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tiếp tục diễn ra. Trước đó, ngày 23/9, một đợt tấn công bằng UAV nhằm vào Kiev khiến 2 người thiệt mạng và 45 người bị thương, theo chính quyền thành phố.

Trong những tuần gần đây, một số đồng minh cũng công bố thêm hỗ trợ phòng không cho Ukraine. Canada ngày 10/9 cam kết gói hỗ trợ phòng không trị giá 350 triệu CAD, trong đó có các tên lửa đánh chặn được mua thông qua chương trình của Mỹ.

Trong cuộc gặp các nghị sĩ Mỹ tại New York ngày 24/9, ông Zelensky tiếp tục đề nghị tăng cường năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo cho Ukraine.

Trong khi đó, Moskva cũng công bố các diễn biến mới trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, trung tâm viễn thông và hậu cần tại Kiev và tỉnh Odessa, đồng thời đánh vào một số tàu biển được cho là phục vụ lực lượng Ukraine.

Phía Nga cũng cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 40 UAV Ukraine trong đêm 23-24/9 trên 7 khu vực của Nga.

Về mặt trận trên bộ, số liệu do phía Ukraine công bố cho thấy trong ngày 23/9 có 277 cuộc giao tranh, trong đó lực lượng Nga tập trung nhiều nhất ở hướng Konstantinovka và Pokrovsk, với hơn 50 đợt tiến công tại hai khu vực này.

Một điểm đáng chú ý là diễn biến tại Lyman - Donetsk, nơi Ukraine gần đây tuyên bố đạt bước tiến trong chiến dịch Vivaldi. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/9 tuyên bố lực lượng nước này đã bao vây Dobropillya, nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết chưa tìm thấy bằng chứng độc lập xác nhận tuyên bố này.