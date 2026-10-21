Ông Zelensky: Ukraine đang bị ép đầu hàng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/10 cáo buộc, Mỹ có những động thái gây bất lợi cho Kiev, từ việc trì hoãn chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot đến những hạn chế đối với hệ thống Internet vệ tinh Starlink.

Ông cho rằng các diễn biến này khiến Ukraine rơi vào tình thế có thể bị buộc phải chấp nhận đầu hàng trong cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Zelensky nói không muốn tin rằng các đối tác Mỹ chủ động tìm cách kết thúc chiến sự bằng việc khiến Ukraine chịu tổn thất.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây khiến ông lo ngại Kiev đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn.

Về tên lửa Patriot, Tổng thống Ukraine cho biết, nước này đã thanh toán tiền mua vũ khí thông qua chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Sáng kiến do NATO đề xuất cho phép Canada và các nước châu Âu tài trợ mua khí tài từ Mỹ để chuyển giao cho Kiev.

Theo ông Zelensky, Washington mới phê duyệt một phần các đề xuất mua sắm. Ông cho biết Ukraine hiện nhận khoảng 12 tên lửa Patriot mỗi tháng, tương đương khoảng 1/4 mức cung cấp dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Khác với chính quyền tiền nhiệm, chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu Ukraine trả tiền mua vũ khí thay vì được viện trợ miễn phí như trước.

Ông Zelensky cũng chỉ trích Tổng thống Trump chưa thể gây sức ép đủ lớn để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến sự.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời đề xuất một thỏa thuận trao đổi: Kiev ngừng tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga nếu Washington cung cấp thêm tên lửa Patriot để bảo vệ những mục tiêu trọng yếu.

Liên quan đến Starlink, ông Zelensky cho rằng, giới chức Mỹ và Nhà Trắng đứng sau các biện pháp hạn chế kết nối tại Ukraine.

Ông nói thiết bị sử dụng dịch vụ này bị ngắt kết nối khi di chuyển với tốc độ vượt quá 160 km/h. Tuy nhiên, ông không đưa ra danh tính cụ thể của những người được cho là đã ra quyết định.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 18/10 bác bỏ cáo buộc, cho biết Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đều khẳng định không ai trong chính quyền Mỹ ra lệnh hạn chế Starlink tại Ukraine.

Ông Bessent cảnh báo ông Zelensky cần thận trọng khi đưa ra những tuyên bố mà Washington cho là không chính xác.

Dù quan hệ song phương đang tồn tại nhiều bất đồng, ông Zelensky vẫn bày tỏ hy vọng tình hình sẽ dịu bớt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào đầu tháng 11.

Chính quyền Mỹ chưa đưa ra phản hồi toàn diện về những cáo buộc liên quan đến việc trì hoãn tên lửa Patriot.