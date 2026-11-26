Ngày 21/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev cần những cam kết bảo đảm an ninh cụ thể, tương tự Điều 5 của NATO, trong bối cảnh Mỹ đề cập khả năng xây dựng cơ chế phòng thủ cho Ukraine sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Phát biểu với phóng viên, ông Zelensky cho rằng Ukraine vẫn chưa biết cụ thể những quốc gia nào sẽ tham gia cơ chế phòng thủ tập thể, họ sẽ bảo vệ Kiev bằng cách nào và liệu có sẵn sàng đẩy lùi lực lượng tấn công hay không.

"Điều 5 quy định về phòng thủ tập thể. Tuy nhiên, Ukraine chưa rõ lực lượng phòng thủ tập thể này gồm những ai, họ sẽ bảo vệ chúng tôi bằng cách nào và liệu có sẵn sàng đẩy lùi bên tấn công hay không", ông Zelensky nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng cân nhắc cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 NATO.

Theo quy định này, các thành viên liên minh phải hỗ trợ một quốc gia thành viên khi bị tấn công.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh những cam kết như vậy phải được thể hiện bằng văn bản, thay vì chỉ là lời hứa chính trị.

Ông cũng yêu cầu các bảo đảm an ninh phải tiếp tục có hiệu lực sau khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc.

"Chúng tôi cần những bảo đảm an ninh không phải trong 2 năm, mà tốt nhất là vĩnh viễn, hoặc ít nhất cũng kéo dài nhiều thập kỷ", ông Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định gia nhập NATO vẫn là lựa chọn bảo đảm an ninh ưu tiên của Kiev.

Theo ông, nếu không trở thành thành viên liên minh, Ukraine sẽ phải duy trì quân đội khoảng 1 triệu người cùng lực lượng khí tài đủ mạnh để tự bảo vệ đất nước.

Việc gia nhập NATO có thể giúp giảm chi phí quốc phòng cho tất cả các bên.

Đặc phái viên Kushner ngày 19/11 cho biết Mỹ đã khiến Nga "chấp nhận ý tưởng" về các cam kết an ninh dành cho Ukraine dựa trên Điều 5 NATO.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov sau đó bác bỏ phương án này, khẳng định Moscow không chấp nhận những cơ chế có thể biến Ukraine thành thành viên NATO trên danh nghĩa.

Nga lâu nay phản đối Ukraine gia nhập liên minh quân sự này. Tổng thống Trump cũng từng bác bỏ khả năng Kiev trở thành thành viên NATO.

Vì vậy, triển vọng về một cơ chế bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 vẫn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán và cách thức kết thúc xung đột.