Ông Zelensky tuyên bố Ukraine cần nhận lại 16 tỷ USD Mỹ từng cam kết

Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine TSN phát sóng ngày 5/11, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần nhanh chóng điều chỉnh cách tiếp cận để duy trì và mở rộng sự ủng hộ từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, những thay đổi sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khiến Kiev cần xây dựng lại cách thức đối thoại với Washington nhằm bảo đảm nguồn viện trợ cần thiết.

Ông Zelensky cho rằng Ukraine cần tăng cường sức mạnh thông qua các gói hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện khoản viện trợ 16 tỷ USD mà theo ông, Mỹ từng cam kết nhưng chưa chuyển giao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky . Ảnh: REUTERS

Bên cạnh vấn đề viện trợ, ưu tiên hàng đầu của Ukraine hiện nay là bảo đảm nguồn cung tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Zelensky cảnh báo tình hình sẽ trở nên rất khó khăn nếu Kiev không giải quyết được vấn đề này. Theo ông, châu Âu, một số quốc gia ngoài châu Âu và Mỹ đều có thể góp phần tháo gỡ khó khăn.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 cho Ukraine với giá trị ước tính 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, số vũ khí này dự kiến chỉ được bàn giao vào đầu những năm 2030, trong khi Ukraine cần tăng cường phòng không ngay trong thời gian tới.

Ông Zelensky cũng cho biết Kiev đang tìm cách bảo đảm đủ số lượng máy bay chiến đấu F-16 có thể hoạt động trong vòng 5-6 tháng tới.

Trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, Ukraine đang chuẩn bị đối mặt với một mùa đông khó khăn khác. Tổng thống Zelensky đánh giá tình hình tại thủ đô Kiev hiện là nghiêm trọng nhất.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và NATO đang thảo luận tại Brussels về những đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Ông Zelensky cho biết các cuộc trao đổi đã ghi nhận một số tiến triển. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cũng đánh giá những cuộc thảo luận này mang tính xây dựng và có nội dung thực chất.