Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử, nêu điều kiện 60 ngày ngừng bắn với Tổng thống Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Zelensky ngày 11/10 cho biết việc tổ chức bầu cử trong thời chiến sẽ rất khó khăn do lo ngại về an ninh và các quy định của hiến pháp.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Zelensky đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, đồng thời tuyên bố: "Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần có một tổng thống mới".

Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định: "Dù rất tôn trọng Tổng thống Trump, nhưng quyền lựa chọn lãnh đạo Ukraine thuộc về xã hội và người dân chúng tôi. Chúng tôi đang trong tình trạng chiến tranh, và việc tổ chức bầu cử thực sự là một thách thức lớn".

Bên cạnh đó, ông Zelensky nhấn mạnh: “Xin chuyển lời tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng hãy cho chúng tôi hai tháng, tức 60 ngày ngừng bắn hoàn toàn và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử. Tất nhiên, chúng tôi tôn trọng mọi quyết định của người dân, cụ thể là người dân Ukraine”.

Ngoài ra, ông Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng thực hiện các bước nhằm giảm leo thang căng thẳng, bao gồm việc đạt được thỏa thuận ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đôi bên.

Ông cũng kêu gọi Tổng thống Trump phát tín hiệu tới Nga rằng cần chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

"Đó là một thỏa thuận công bằng. Tuy không phải là thỏa thuận tốt nhất bởi thỏa thuận tốt nhất là không có xung đột và ngăn chặn được ông Putin. Nhưng bước đi đầu tiên chính là lệnh ngừng bắn, ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ukraine đã đình chỉ các cuộc bầu cử trong thời gian áp dụng thiết quân luật. Cả Nga và Mỹ đã kêu gọi Kiev tổ chức bầu cử, điều mà Tổng thống Zelensky cam kết sẽ tạo điều kiện thực hiện nhưng chỉ sau khi giao tranh chấm dứt.