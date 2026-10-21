Ông Zelensky tuyên bố Nga - Mỹ đừng làm điều quan trọng này mà thiếu Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và phía Nga vào 21/10 sẽ đạt được kết quả tích cực. Ông cũng tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Kiev, Washington và Moskva.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Zelensky cho biết các cuộc trao đổi với ông Witkoff tại Oslo một ngày trước đó diễn ra hiệu quả và Ukraine đã sẵn sàng cho các giải pháp ngoại giao. Ông cảm ơn Mỹ vì đã khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời bày tỏ hy vọng những hạn chế đối với các dịch vụ vệ tinh Starlink và Starshield sẽ sớm được dỡ bỏ.

Khi đề cập đến cuộc gặp giữa ông Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Zelensky nói: “Tôi hy vọng rằng… trong vài giờ nữa, tôi cũng không biết chính xác, chúng ta sẽ có được một kết quả nào đó. Cầu Chúa phù hộ để kết quả đó là tích cực”.

Ông Zelensky cho rằng điều quan trọng là phải đóng băng các hoạt động giao tranh, chuyển sang con đường ngoại giao và tiến tới một thỏa thuận có các bảo đảm an ninh. Ông đồng thời đánh giá cao lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky nói với chương trình Fox & Friends của Fox News: “Điều quan trọng là phải tiến hành đàm phán ba bên giữa chúng tôi, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Ông nói thêm rằng sẽ tốt hơn nếu các quốc gia châu Âu cũng có thể tham gia.

“Tôi luôn nói rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào, về bất kỳ chủ đề nào. Tôi chỉ đề nghị một điều: xin đừng nói chuyện về chúng tôi mà không có sự tham gia của chúng tôi”, ông Zelensky bày tỏ.

Ông Zelensky cũng cho biết đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Theo ông, ông Rubio cam kết sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến Starshield của công ty SpaceX - một hệ thống về cơ bản là phiên bản Starlink dành cho mục đích quân sự, được phát triển cho Lầu Năm Góc.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Elon Musk, giám đốc điều hành SpaceX và là đồng minh của ông Trump, đã ra lệnh giảm tốc độ hoạt động của công nghệ này. Ukraine phụ thuộc vào hệ thống vệ tinh để tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên rằng quyết định về việc Ukraine có được tiếp cận Starlink hay không thuộc thẩm quyền của SpaceX và Elon Musk, chứ không phải Nhà Trắng.