Ông Zelensky tới Istanbul hội đàm với ông Erdogan, Biển Đen là trọng tâm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Istanbul vào ngày 31/10, theo lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trọng tâm là các cuộc đàm phán song phương về tăng cường an ninh hàng hải tại Biển Đen, hợp tác quốc phòng giữa hai nước, cũng như các khuôn khổ ngoại giao hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột hiện tại với Nga.

Trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết hai bên sẽ có những "cuộc đàm phán quan trọng". "Tôi cùng đội ngũ của mình đã đến Istanbul. Phía trước là những cuộc đàm phán quan trọng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng chương trình nghị sự bao gồm việc tăng cường bảo vệ thường dân, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác giữa Kiev và Ankara, đồng thời đánh giá các phương án ngoại giao khả thi để hướng tới hòa bình.

Các cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập đến những rủi ro an ninh hàng hải ngày càng gia tăng đối với hoạt động vận tải thương mại tại khu vực Biển Đen.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine tại Biển Đen đã gia tăng trong những tháng gần đây. Điều này khiến Ankara phải lên tiếng kêu gọi tạm dừng các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền vào tháng 8 vừa qua, sau khi xảy ra một số sự cố liên quan đến các tàu treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UATV

Chuyến đi của ông Zelensky cũng diễn ra sau cuộc điện đàm vào cuối ngày 28/10 giữa ông Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc trao đổi này, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực khôi phục ngoại giao giữa Nga và Ukraine, hướng tới việc chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.

Cơ quan truyền thông của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sau cuộc điện đàm rằng Ankara sẵn sàng đóng góp trực tiếp vào các nỗ lực quốc tế nhằm tái khởi động tiến trình ngoại giao.

Ông Erdogan và ông Trump cũng đã xem xét các vấn đề về thương mại và những nút thắt an ninh khu vực, bao gồm cả căng thẳng hàng hải tại Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz.

Sáng kiến ngoại giao của Ankara xuất hiện trong bối cảnh các phái đoàn từ Ukraine, Mỹ và Nga đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán 3 bên ở cấp chuyên viên, với Abu Dhabi (UAE) và Thụy Sĩ đang được cân nhắc làm địa điểm tổ chức.

Trước đó trong tuần này, ông Zelensky xác nhận rằng Kiev hy vọng các cuộc tham vấn 3 bên có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 6-10/11. Tuy nhiên, các sắp xếp cuối cùng vẫn cần sự xác nhận từ phía Washington và có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến an ninh tại khu vực Trung Đông.

Cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, ông Yuri Ushakov, trước đó cho biết Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán 3 bên sau kỳ nghỉ Ngày Đoàn kết Dân tộc (ngày 4/11), đồng thời mô tả phiên họp sắp tới mang tính chất thăm dò.

Minh Đức (Theo Kyiv Independent, Hurriyet Daily News)