Ông Zelensky tố Nga phóng hơn 2.000 UAV vào Ukraine trong tuần qua

Hôm 20/9 (giờ địa phương), Tổng thống Volodymyr Zelensky tố Nga thực hiện loạt tấn công vào các thành phố ở Ukraine bằng hơn 2.000 máy bay không người lái (UAV). Hầu hết thiết bị này đều được trang bị động cơ phản lực và có khả năng đạt tốc độ 600 km/h.

Ông Zelensky cho rằng lực lượng Nga còn phóng 1.700 quả bom và 19 tên lửa nhiều loại khác nhau. “Mỗi ngày và mỗi đêm, chúng ta đều đang tự vệ trước cuộc tấn công của Nga”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Video cận cảnh quân Nga tập kích binh lính Ukraine bằng máy bay không người lái hồi 2025.

Trên khắp Ukraine, các tu viện, cơ sở hạ tầng trọng yếu, doanh nghiệp và nhà ở đều bị ảnh hưởng bởi cuộc không kích của Nga.

Thông báo của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Moskva chuyển sang chiến thuật oanh tạc bằng máy bay không người lái gần như mỗi giờ. Đồng thời, đối phương tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn, bao gồm cả bằng tên lửa đạn đạo.

Trong vài tháng qua, Moskva tăng cường loạt cuộc tấn công vào Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev thiếu hụt tên lửa và hệ thống phòng không quan trọng.

Đáp lại các cuộc tấn công của Nga, ông Zelensky cho biết ông đã phê duyệt thực hiện chiến dịch tầm xa mới kể từ ngày 19/9 và không nêu rõ nội dung chi tiết về chiến dịch.

Nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Moskva, Nga bốc cháy. (Ảnh: X)

Hồi tháng 7, ông Zelensky thông tin Kiev cập nhật danh sách mục tiêu ưu tiên và có khả năng tấn công hơn 3.000km sâu bên trong lãnh thổ Nga. Đến ngày 20/9, Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa lớn nhất từ trước đến nay.

Các cơ sở của Nga bốc cháy sau đợt tấn công của UAV Ukraine.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ bán hệ thống phòng không và thiết bị, dịch vụ liên quan trị giá 2,7 tỷ USD cho Ukraine. Gói hàng bao gồm tên lửa S-300 Clone và GAM-67, hệ thống radar chống máy bay không người lái, hệ thống phòng không dẫn đường bằng laser tầm xa, radar chống máy bay không người lái và bộ dụng cụ cải tiến bệ phóng di động, tất cả đều do Kiev yêu cầu.

Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố New York trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên hợp quốc.