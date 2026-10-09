Ông Zelensky tiết lộ thành phần phái đoàn đến Mỹ đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/10 cho biết, phái đoàn đàm phán của nước ông sẽ tới Mỹ vào ngày 9-10/10 để thảo luận các đề xuất về năng lượng và lệnh ngừng bắn tại khu vực Biển Đen.

Phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Pryluky thuộc vùng Chernihiv ở miền Bắc Ukraine cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ed Miliband, ông Zelensky kêu gọi Mỹ "gia tăng sức ép" lên Nga nhằm buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ông đề cập đến các biện pháp như trừng phạt Nga và viện trợ tài chính cho Ukraine trong bối cảnh này.

"Phái đoàn của chúng tôi đang ở châu Âu hôm nay và sẽ có mặt tại Mỹ vào ngày mai hoặc ngày kia. Tôi hy vọng những tín hiệu phù hợp sẽ được truyền tải", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, phái đoàn Ukraine sẽ bao gồm ông Rustem Umerov – Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại, ông Kyrylo Budanov – Chánh văn phòng Tổng thống, cùng các quan chức cấp cao khác.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cho biết ông kỳ vọng "một nhóm đại diện châu Âu sẽ tham gia cùng nhóm đàm phán của chúng tôi và nhóm đàm phán của phía Mỹ".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RBC Ukraine

Thông tin về cuộc đàm phán mới nhất được đưa ra trong bối cảnh giới chức ở cả Washington và Moscow đều tỏ ra hoài nghi về triển vọng đạt được tiến triển.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng khả năng chấm dứt cuộc giao tranh này thông qua đàm phán ngoại giao hiện đang "trở nên xa vời" do Nga kiên quyết yêu cầu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, trong khi Ukraine kiên quyết bác bỏ điều này.

Thay vào đó, Ukraine kêu gọi một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Phản hồi trước bình luận của ông Rubio, ông Zelensky ngày 8/10 cho rằng Washington không thể vừa thảo luận về các dự án kinh tế trong tương lai với Nga, vừa mô tả ngoại giao đang rơi vào bế tắc.

Khi được hỏi về loại thỏa thuận kinh tế nào mà Washington và Moscow có thể đang thảo luận, ông Zelensky nói với các phóng viên rằng Ukraine "biết rất nhiều" nhưng chưa sẵn sàng thảo luận công khai về vấn đề này.

"Tôi đơn giản là chưa sẵn sàng nói về chuyện đó một cách công khai hay chi tiết", Tổng thống Ukraine nói.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất bắt đầu vào đầu tháng 9, khi các đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tới Kiev và Moscow để tìm kiếm tiến triển.

Các chuyến thăm này đã mang lại một kết quả cụ thể: Thỏa thuận về mặt nguyên tắc về việc tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ.

Tuy nhiên, một tháng sau đó, khả năng diễn ra cuộc gặp này vẫn còn bỏ ngỏ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 7/10 cho biết hiện không có kế hoạch nào cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian.

Minh Đức (Theo Anadolu, Kyiv Independent)