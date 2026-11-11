Ông Zelensky tiết lộ nội dung đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine

“Tôi đã nhận được báo cáo từ đoàn đàm phán của Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE). Cuộc đàm phán ba bên với các phái đoàn Mỹ và Nga diễn ra mang tính xây dựng và đi vào những vấn đề khá thực chất.

Các bên đã có thời gian thảo luận về sự cần thiết và những phương án có thể thực hiện đối với các biện pháp nhân đạo. Việc trả tự do cho các tù binh là một ưu tiên,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội X đêm 10/11, sau khi các bên kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại UAE.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các bên cũng thảo luận chi tiết về những cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine và các điều kiện cần thiết để duy trì hiệu quả của các cơ chế này trong dài hạn. Các bên cũng đề cập đến sự cần thiết của việc triển khai các biện pháp giảm căng thẳng.

“Tôi đã đưa ra chỉ đạo rõ ràng cho đoàn đàm phán Ukraine về các cuộc đối thoại tiếp theo, cả trong khuôn khổ đàm phán ba bên vào ngày mai lẫn các cuộc trao đổi rộng hơn trong những ngày tới với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ và đại diện các nước châu Âu,” ông Volodymyr Zelensky chia sẻ.

“Điều quan trọng nhất là phải thực sự đưa hòa bình đến gần hơn. Về phía Ukraine, chúng tôi sẽ chỉ tiến hành những công việc mang tính xây dựng, có chất lượng và trung thực,” Tổng thống Ukraine viết.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trao đổi với phái đoàn Ukraine tại UAE. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Theo TASS, ngày đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi của phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine bắt đầu vào khoảng 11h15 ngày 10/11 giờ Moscow, tức 15h15 cùng ngày giờ Việt Nam. Cuộc đàm phán kéo dài 4 giờ 30 phút, bao gồm khoảng 40 phút nghỉ giải lao.

Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky, Trợ lý Tổng thống Nga, dẫn đầu. Phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại, dẫn đầu.

Đại diện phía Mỹ gồm ông Steve Witkoff, Đặc phái viên hòa bình của Tổng thống Mỹ, và Cố vấn Jared Kushner. Ngoài ra, Đại tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, cùng Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan cũng tham gia cuộc đàm phán.

Điện Kremlin và Nhà Trắng chưa công bố thông tin về nội dung ngày đàm phán đầu tiên.

Cuộc đàm phán ba bên dự kiến tiếp tục lúc 11h thứ Tư, ngày 11/11 giờ Moscow, tức 15h cùng ngày giờ Việt Nam.

Quang cảnh cuộc đàm phán ngày 10/11. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga